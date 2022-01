KFC Uerdingen: Abwehrspieler geht und schießt gegen sportliche Führung

Regionalliga-West-Schlusslicht KFC Uerdingen hat zum Jahresbeginn fünf Spielern den Laufpass gegeben. Einer dieser Akteure hat einen neuen Klub gefunden und rechnet mit dem KFC ab.

Joshua Yeboah, Connor Klossek, Fabio Minino, Shawn Jeroch und Marcel Kretschmer gehören nicht mehr zur Regionalliga-Mannschaft des KFC Uerdingen. "Sie trainieren separat und dürfen sich neue Vereine suchen", erklärte KFC-Trainer Alexander Voigt Mitte Januar gegenüber RevierSport.

Während Kretschmer, aufgrund der angespannten personellen Lage, sogar beim 1:5-Restrundenauftakt beim SC Wiedenbrück in den Spieltagskader rutschte, hat Klossek einen neuen Verein gefunden. Der 20-jährige Linksverteidiger hat sich dem FSV Union Fürstenwalde in der Regionalliga Nordost angeschlossen. "Die Gespräche waren hervorragend und ich habe sofort das Vertrauen gespürt. Ich habe richtig Bock auf die Aufgabe in Fürstenwalde", sagt Klossek gegenüber RevierSport.

Klossek, der bei Bayer Leverkusen und Fortuna Düsseldorf ausgebildet wurde und im Sommer 2021 von Düsseldorfs U23-Mannschaft zum KFC wechselte, rechnet mit den Uerdinger Verantwortlichen ab. "Die sportlich Verantwortlichen beim KFC waren leider nicht ehrlich zu mir, das ist äußerst enttäuschend. Aus meiner Sicht verdient dieser tolle Verein, mit seinen herausragenden Fans, einfach eine andere sportliche Situation. Ich wünsche dem Verein und seinen Anhängern alles Gute. Jedoch bin ich in der aktuellen Konstellation äußerst skeptisch." Klossek absolvierte insgesamt 17 Pflichtspiele (14 Regionalliga- und drei Niederrheinpokal-Einsätze) für den KFC Uerdingen.