Für Daniel Francis hatte sich mit Sierra Leone mit der Teilnahme am Afrika Cup ein großer Traum erfüllt. In der Todesgruppe E sorgten sie für Furore - und schieden doch aus.

Der amtierende Afrika-Cup-Sieger Algerien, die ebenfalls mit bekannten Namen gespickte Elfenbeinküste und Äquatorialguinea: Sierra Leone hatte beim Afrika Cup eine der schwersten Gruppen erwischt. Dennoch erregte die Mannschaft Aufsehen. Gleich am ersten Spieltag ging es gegen Algerien. Dort stand mit Riyad Mahrez von Manchester City ein absoluter Weltstar auf dem Feld. "Transfermarkt.de" datiert den Marktwert des gesamten Kaders von Sierra Leone auf etwas mehr als zehn Millionen Euro. Zum Vergleich: Mahrez wird aktuell auf 40 Millionen Euro datiert.

Doch das kleine Land von der Westküste Afrika wehrte sich über 90 Minuten tatkräftig und erkämpfte sich durch das 0:0 den ersten Punkt des Turniers. Auch am zweiten Spieltag punktete Sierra Leone wieder, diesmal durch ein 2:2 gegen die Elfenbeinküste. Alhaji Kamara hatte den Ausgleich nach einem Fehler tief in der Nachspielzeit besorgt. "Wenn die Spiele so ausgehen, muss man einfach direkt auf den Platz", kommentierte Rot Weiss Ahlens Daniel Francis gegenüber "transfermarkt.de" die Jubelarie, bei der er mittendrin war. "Fußball ist der wichtigste Sport in Sierra Leone und bedeutet den Menschen unheimlich viel." Das Weiterkommen war für den Favoritenschreck vor dem entscheidenden Duell gegen Äqutorialguinea zum Greifen nah.

Bitteres Aus gegen Äqutorialguinea

Doch ausgerechnet der vermeintlich machbarste Gegner erwies sich dann als Zünglein an der Waage. Pablo Ganet erzielte den 1:0-Siegtreffer für die weiter südlich ebenfalls an der Westküste beheimateten Afrikaner. Zu allem Überfluss vergab Sierra Leones Keiansu Kamara kurz vor Schluss auch noch einen Elfmeter. Ein Punkt hätte aufgrund des 1:0-Sieges Äquatorialguineas über Algerien am Spieltag zuvor aber ohnehin nicht gereicht.

Für Daniel Francis, der in allen drei Spielen nicht zum Einsatz kam, war es dennoch eine "besondere Erfahrung". "Nicht jeder bekommt in seiner Karriere die Möglichkeit, an so einem riesigen Turnier teilzunehmen", erklärte er. Nun geht es für ihn wieder darum, mit Rot Weiss Ahlen in der Regionalliga West die Klasse zu halten.