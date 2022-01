Rot-Weiss Essen gegen den Wuppertaler SV, Erster gegen Zweiter: mehr Spitzenspiel geht nicht. Am Sonntag (14 Uhr, RS-Liveticker) werden alle Blicke Richtung Essener Hafenstraße gerichtet sein.

Auch die ehemaligen Spieler, die sowohl für Rot-Weiss Essen als auch den Wuppertaler SV gespielt haben, werden am Sonntag interessiert auf das Gipfeltreffen der Regionalliga West blicken. Wir haben die Ex-Spieler nach ihren Tipps befragt.

Achim Weber (52) - 47 Spiele (22 Tore) für RWE, 70 (31) für WSV:

"Diese Konstellation hätte vor der Saison niemand erwartet. Zumindest nicht, dass der WSV als Tabellenzweiter zum Auftakt ins neue Jahr nach Essen fährt. Björn Mehnert ist ein sehr guter Trainer und Stephan Küsters hat eine dreckige, schmutzige Mannschaft zusammengestellt, die es jedem Gegner unheimlich schwer macht. Es wird ein sehr enges Spiel. Der WSV muss gar nichts, RWE muss dafür aufsteigen. Alles andere würde erneut eine verlorene Saison bedeuten. Die Suspendierung von Dennis Grote wird die Mannschaft verkraften. Viel mehr werden die Zuschauer fehlen. In so einem Spiel würde die Hafenstraße brennen und in den letzten zehn Minuten würde die sensationelle Stimmung noch einmal einen Push geben - und: manch einen Spieler des Gegners beängstigen. Aber auch so denke ich, dass RWE knapp die Nase vorn haben wird - sowohl in diesem Spiel als auch am Ende der Saison." Tipp: 1:0 für Essen.

Es wird ein sehr enges Spiel. Der WSV muss gar nichts, RWE muss dafür aufsteigen. Alles andere würde erneut eine verlorene Saison bedeuten. Achim Weber

Stefan Lorenz (40) - 102 Spiele (4 Tore) für RWE, 39 (2) für WSV:

"Der WSV hat natürlich alle Experten mit dieser tollen Hinrunde überrascht. Aber es ist auch kein Zufall mehr, wenn man zu diesem Zeitpunkt der Saison da oben steht. Ich erwarte ein enges Spiel, ohne großes Offensivspektakel. Beide Mannschaften werden positiv in die Restrunde starten wollen und kein Risiko eingehen. Ich glaube, dass die Mannschaft, die das erste Tor macht auch gewinnen wird. Wuppertal kommt auf jeden Fall sehr selbstbewusst und top vorbereitet nach Essen. Dieses Trainingslager in der Türkei hat dem WSV bestimmt gut getan und ist auch gegenüber RWE ein kleiner Vorteil. Nichtsdestotrotz glaube ich an die Stärke von Rot-Weiss Essen und einen rot-weissen Sieg." Tipp: 2:0 für Essen.

Dennis Brinkmann (43) - 95 Spiele (2 Tore) für RWE, 2 (0) für WSV:

"In solchen Spielen entscheidet immer die Tagesform. Es wird sicherlich eine spannende Begegnung. Ich glaube, dass RWE am Ende gewinnt. Sie haben einfach den besten Kader in dieser Liga und ich sehe auch auf Strecke keine Mannschaft, die Essen in dieser Saison gefährlich werden könnte. Es ist Zeit, die Liga zu verlassen: Rot-Weiss Essen wird es in dieser Saison schaffen. Dann hoffe ich auf viele Zuschauer in der 3. Liga. Mit der Euphorie ist dann auch eine Etage höher alles möglich." Tipp: 2:1 für Essen.

Wenn man sich so gut versteht, dann macht man noch einen Meter mehr für den Kollegen. Diese tolle Gemeinschaft, Einheit kann immer eine Mannschaft mit der besseren individuellen Klasse besieg Marvin Ellmann

en.

Marvin Ellmann (34) - 35 Spiele (5 Tore) für RWE - 104 (61) für WSV:

"Es freut mich sehr, dass es zu diesem Spitzenspiel kommt. Ich hatte vor allen Dingen in Wuppertal eine wunderschöne und erfolgreiche Zeit. Ich bin mit dem WSV aufgestiegen und den Leuten bestimmt im Gedächtnis geblieben. An diese Station erinnere ich mich besonders gerne. Deshalb wünsche ich dem Verein auch die Rückkehr in den Profifußball. Dafür wäre ein Sieg in Essen ungemein wichtig. RWE hat mit Sicherheit die besseren Einzelspieler, der WSV hat aber eine eingeschworene Truppe, die auch noch einmal in der Türkei sieben Tage beisammen war. Wenn man sich so gut versteht, dann macht man noch einen Meter mehr für den Kollegen. Diese tolle Gemeinschaft, Einheit kann immer eine Mannschaft mit der besseren individuellen Klasse besiegen. Ich denke, dass der WSV die drei Punkte von der Hafenstraße mit ins Tal nehmen wird." Tipp: 2:1 für Wuppertal.

Kamil Bednarski (36) - 61 Spiele (22 Tore) für RWE, 11 (8) für WSV:

"Vorweg wünsche ich allen Menschen in dieser Zeit schwierigen Zeit ein gutes Fußballspiel. Diese Partie lässt das Herz eines jeden Regionalliga-Fans höher schlagen. Ein Topduell! Essen ist leichter Favorit. Aber es ist auch sehr schwer, dass Spiel zu tippen. Es wird eine sehr, sehr enge Kiste. Am Ende wird RWE knapp gewinnen. Tipp: 3:2 für Essen