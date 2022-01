Wuppertaler SV in der Türkei: Das WSV-Trainingslager in Bildern

Der Wuppertaler SV bereitet sich seit dem vergangenen Sonntag in der Türkei auf die Regionalliga-Restrunde vor. RS hat eine Bilderstrecke zum WSV-Trainingslager zusammengestellt.

Noch bis Sonntag, 16. Januar 2022, wird sich der Wuppertaler SV in der Türkei auf die Regionalliga-Restrunde vorbereiten. Am Sonntagnachmittag wartet dann um 16 Uhr der Flieger Richtung Düsseldorf. Am 23. Januar (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) steht schon der Kracher bei Rot-Weiss Essen auf dem Programm.

Das WSV-Trainingslager in der Türkei in Bildern: