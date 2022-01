Wuppertaler SV: Dauerregen in Belek - Testspieler ist mit dabei

Der Wuppertaler SV ist am Sonntag in Belek angekommen. Eine Woche wird sich der WSV in der Türkei vorbereiten. RevierSport hat die ersten Eindrücke aus dem WSV-Camp.

Gegen 14 Uhr Ortszeit - Belek ist Deutschland zwei Stunden voraus - ist der Wuppertaler SV mit insgesamt 36 Personen in Antalya gelandet. Es ging dann weiter ins rund 27 Kilometer entfernte Hotel "Titanic Deluxe" in Belek.

"Das Hotel ist schon gigantisch. Wir haben quasi eine extra Abteilung für uns und sind gut abgeschottet. Da läuft uns niemand über den Flur. Überhaupt bietet das Hotel so einiges. Wir sind aber nicht hier zum Urlaub machen, sondern um zu malochen und uns bestens auf die Restrunde vorzubereiten", berichtet Stephan Küsters.

Der Belek-Plan des WSV: Sonntag: Laufrunde nach dem Einchecken Montag: 10 und 15 Uhr Training Dienstag: 10 und 15 Uhr Training Mittwoch: 10 und 15 Uhr Training Donnerstag: Testspiel gegen FC Zürich (14 Uhr) Freitag: 10 und 15 Uhr Training Samstag: Testspiel gegen FC Yverdon (14 Uhr) Sonntag: eventuelle Einheit am Morgen, 16 Uhr Rückflug

Eine Sache, die aber keine Planung der Welt ausschließen kann, ärgert den Sportchef des WSV dann doch. "Leider herrscht hier Dauerregen. So wie ich es im Handy gesehen habe, soll es bis Donnerstag immer wieder regnen. Das ist natürlich nicht optimal. Aber wir wollen nicht meckern. Wir haben 15 Grad Celsius, top Trainingsplätze und werden die Zeit als Gruppe auch nutzen. So ein Trainingslager tut immer gut", betont der 50-Jährige.

Der Kader des Wuppertaler SV im Überblick: Tor: Sebastian Patzler, Michele Cordi, Payam Safarpour-Malekabad. Abwehr: Lion Schweers, Kevin PytlikNoah Salau, Durim Berisha, Moritz Montag, Niklas Heidemann, Philipp Hanke. Mittelfeld: Dominik Bilogrevic, Kevin Rodrigues Pires, Felix Backszat, Jannis Kübler, Niklas Fensky, Semir Saric, Valdet Rama, Kevin Hagemann, Joelle Cavit Tomczak. Angriff: Marco Königs, Roman Prokoph, Kingsley Sarpei.

Eigentlich sollte der WSV als 37er Gruppe nach Belek reisen, am Ende sind es 36 Personen geworden. Denn neben dem verletzten Christopher Schorch und Mátyás Jr Jurácsik, der keine Rolle mehr spielt und im Winter gehen darf, ist auch Isaak Akritidis nicht mit geflogen. "Er hat gesundheitliche Probleme. Da macht es keinen Sinn, einen angeschlagenen Spieler mitzunehmen", erklärt Küsters.





Derweil begrüßte der WSV im Hotel einen Testspieler. Berk Cetin, der aktuell beim türkischen Süper-Lig-Klub Kasimpasa bis zum Sommer 2023 unter Vertrag steht, aber an den Drittligisten Turgutluspor ausgeliehen ist, will sich in den Einheiten unter Trainer Björn Mehnert für einen Vertrag in Wuppertal empfehlen. Der 21-jährige Linksverteidiger ist in Würselen geboren und spielte im Nachwuchs von Alemannia Aachen sowie Borussia Mönchengladbach. "Der Junge wurde uns empfohlen und wir schauen uns ihn in den nächsten Tagen mal an. Auf der Linksverteidiger-Position haben wir schließlich noch Bedarf", sagt Küsters.