Rot-Weiß Oberhausen hat sein Testspiel gegen den KFC Uerdingen mit 6:1 (1:1) gewonnen. Ein Testspieler war erst mitverantwortlich für ein Gegentor und traf dann selbst.

Rot-Weiß Oberhausen gegen den KFC Uerdingen: Dieses Spiel hätte normalerweise wohl auch als Testspiel Anfang Januar einige hundert Fans angelockt. Aufgrund der Corona-Pandemie müssen die Teams allerdings Abstriche machen und ohne Zuschauer auskommen. Auf dem Platz hingegen waren die Rollen vorab klar verteilt. RWO kämpft in der Regionalliga West um den Aufstieg, der KFC gegen den Abstieg. Zweimal - 6:0 und 5:2 - besiegten die Oberhausener die Krefelder in der Liga.

RWO-Testspieler Kingsley Sinclair aus Neuseeland war dann auch direkt von Beginn dabei. Er beackerte die rechte Außenbahn und setzte die ersten Akzente des Spiels. Das Tor machte nach 21 Minuten dann aber der KFC: Ausgerechnet Sinclair spielte einen schwachen Rückpass zu Keeper Benz. Dieser musste weit raus und spielte den Ball direkt vor die Füße von Tom Fladung. Dieser musste nur noch das leere Tor treffen und schoss den KFC so in Führung.

RWO blieb in der Folge jedoch weiter am Drücker und belohnte sich schließlich kurz vor der Pause durch - natürlich - Sinclair. Er bekam den Ball im Mittelfeld, wurde nicht angegriffen, lief in Richtung Tor und schloss aus zentraler Position unhaltbar ins linke Eck ab - der 1:1-Pausenstand (41.).

RWO macht nach der Pause alles klar

Gleichzeitig hatte Sinclair nach seiner guten ersten Hälfte dann auch Feierabend. Für ihn kam Shaibou Oubeyapwa. Und RWO drückte. Jan-Lucas Dorow traf aus Abseitsposition (58.), doch elf Minuten später klingelte es dann regulär im KFC-Tor. Nils Winter, einer der besten Akteure auf dem Platz, verwertete eine scharfe Hereingabe und besorgte die Führung für die Kleeblätter (69.). Wieder nur sechs Minuten später machte Kilian Skolik mit dem 3:1 alles klar (75.). Anton Heinz per Doppelpack (75., 85.) und Rinor Rexha (86.) stellten schließlich den 6:1-Endstand her.