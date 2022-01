Preußen Münster: MSV-Test fällt aus - stattdessen gegen Zweitligist

Der SC Preußen Münster aus der Fußball-Regionalliga West hat nach einer Testspiel-Absage kurzfristig Ersatz organisiert: Es geht am Sonntag gegen einen Zweitligisten.

Am Samstagnachmittag wollte der SC Preußen Münster eigentlich eine Vorbereitungspartie gegen den MSV Duisburg absolvieren. Doch die Begegnung kann aufgrund von Krankheits- und Corona-Fällen im Kader des Drittligisten nicht wie geplant stattfinden.

Die Münsteraner haben allerdings gleich einen Ersatzgegner gefunden, der sogar eine Liga über dem MSV unterwegs geht: Sie messen am Sonntagmittag (12 Uhr) die Kräfte mit dem SC Paderborn aus der 2. Bundesliga. Aufgrund der aktuellen Pandemieverordnung findet das Spiel allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Gut möglich, dass Winter-Rückkehrer Lukas Frenkert (kam von Schalke 04 U23) dann sein Comeback für das Team von Trainer Sascha Hildmann gibt.





Für die Preußen ist es das erste Testspiel in der Vorbereitung auf die Rückrunde der Regionalliga West. Nach dem bevorstehenden Duell mit Paderborn kommt es in der übernächsten Woche zur Generalprobe gegen den FC Eintracht Rheine aus der Oberliga Westfalen.

Den Auftakt in den Viertliga-Restserie geben die Münsteraner dann am 22. Januar - auswärts bei den Sportfreunden Lotte. In der Regionalliga steht der SCP derzeit auf dem dritten Tabellenplatz, mit zwei Punkten weniger und einem Spiel mehr hinter Spitzenreiter Rot-Weiss Essen.