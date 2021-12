Münster: Darum gibt's kein Trainingslager - Verstärkungen möglich

Preußen Münster geht als Tabellendritter in die Winterpause. Trainer Sascha Hildmann zieht eine positive Bilanz und - Winter-Verstärkungen durchaus in Erwägung.

Sascha Hildmann über…

… den bis zur Winterpause absolvierten Teil der Saison in der Regionalliga West:

"Wir haben im zurückliegenden halben Jahr eine sehr gute Rolle gespielt und uns damit in der Spitzengruppe der Liga etabliert. Das war unser erklärtes Ziel. Besonders freut mich aber die Entwicklung, die wir als Mannschaft durchlebt haben, jenseits von Platzierungen und reinen Ergebnissen. Die Mannschaft ist zu einer echten Einheit zusammengewachsen, die Tag für Tag eine hohe Leistungsbereitschaft und viel Leidenschaft an den Tag legt. Nur so konnte es gelingen, die zahlreichen Rückschläge, zum Beispiel durch verletzte Spieler, aufzufangen und in positive Energie umzuwandeln."

… personelle Veränderungen in der Winterpause:

"Wir sind grundsätzlich sehr zufrieden mit unserer Mannschaft. Wir haben einen qualitativ sehr gut besetzten Kader und Spieler mit einem hervorragenden Charakter. Dennoch halten wir natürlich die Augen offen, um eventuell noch mal aktiv werden zu können. Allerdings nur, wenn das Gesamtpaket stimmt. Ein neuer Spieler muss uns sportlich sofort weiterhelfen und in unsere funktionierende Truppe mit ihren gewachsenen Hierarchien passen."

… die Ziele für 2022:

"Wir bleiben weiterhin bescheiden und treten mit dem größten Respekt in dieser Spielklasse an. Es ist Woche für Woche eine große Herausforderung, in dieser Liga zu bestehen und Topleistungen abzurufen. Das wollen wir in möglichst jedem Spiel tun, um weiter in der Spitzengruppe mitzumischen."

… die Vorbereitung (Trainingslager, Trainingsstart, Testspiele):

"Es bleibt wenig Zeit zum Durchatmen, die Pause ist sehr kurz. Deshalb – und mit Blick auf die aktuelle Corona-Pandemie – haben wir uns gegen ein Trainingslager im Ausland entschieden. Ab Januar erwarten uns dann ohnehin sehr schwierige Platzverhältnisse, auf die wir bestmöglich vorbereitet sein wollen. Wir starten am 3. Januar in die Vorbereitung und bestreiten zwei Testspiele gegen den MSV Duisburg und den Oberligisten Eintracht Rheine."