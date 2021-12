RL West: Wegberg-Beeck verpflichtet früheren Aachener

Der FC Wegberg-Beeck hat den ehemaligen Aachener Mohamed Redjeb verpflichtet. Er hat zuletzt in den USA gespielt. Ein Angreifer hat den Klub verlassen.

Der FC Wegberg-Beeck hat am Montagabend einen neuen Spieler für den Regionalliga-Kader vorgestellt: Mohamed Redjeb wechselt ins Waldstadion. Der in Leverkusen geborene Deutsch-Tunesier war zuletzt seit September vereinslos.

Der 26-jährige Defensivspieler kann sowohl in der Innenverteidgung, als auch auf der Sechs eingesetzt werden. Die Regionalliga West ist dabei für ihn keine Unbekannte: Zuletzt spielte er bis Januar 2021 ein halbes Jahr beim VfB Homberg. Zudem stand er zwischen Juli 2018 und August 2019 bei Alemannia Aachen unter Vertrag.

Der beim 1. FC Köln, Viktoria Köln und Bergisch Gladbach ausgebildete Redjeb unterschrieb einen Halb-Jahres-Vertrag bis Sommer 2022. Zuletzt spielte er bei Tormenta FC 2 in den USA. Insgesamt kann er 18 Einsätze in der Regionalliga und 95 Einsätze in der Mittelrheinliga verzeichnen. In letzterer gelangen ihm zudem sieben Tore.

Vertrag mit Merl aufgelöst

Zudem hat der Verein den Vertrag mit Brook-Lyn Merl zum 31. Dezember aufgelöst. Der Rechtsaußen war im Sommer 2020 von Viktoria Arnoldsweiler zum FC Wegberg-Beeck, war seitdem aber nie über die Rolle des Ersatzspielers hinausgekommen. In der laufenden Regionalliga-Saison kam er auf fünf Einsätze (eine Vorlage beim 1:1 gegen den KFC Uerdingen), seit dem Bonn-Spiel stand der 22-Jährige aber nicht mehr im Kader.

"Wir wünschen ihm für seine Zukunft das Allerbeste", schreibt der Verein in seiner Pressemitteilung.