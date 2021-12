Alemannia Aachen: Mittelfeldspieler fällt aus

Fußball-Regionalligist Alemannia Aachen musste im Heimspiel gegen Preußen Münster auf Matti Cebulla verzichten. Der Mittelfeldspieler ist verletzt.

Matti Cebulla (19) hatte sich vor dem Aachener Auftritt gegen Preußen Münster in der Trainingswoche eine Sprunggelenksverletzung zugezogen und stand Trainer Fuat Kilic beim 0:2 gegen den Tabellenzweiten nicht zur Verfügung. Auch am nächsten Samstag (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) im Spiel in Gelsenkirchen beim FC Schalke wird er der Alemannia fehlen.