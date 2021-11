Live ab 12 Uhr: KFC Uerdingen stellt seinen neuen Trainer vor

Am Montag bekommt der KFC Uerdingen einen neuen Trainer. Wir tickern live von der Vorstellung.

12:18 Uhr: Und das war es auch schon von der Pressekonferenz im Krefelder Hof. Mit Alexander Voigt an der Seite geht der KFC nun also in die Zukunft!

Die Gläubigerversammlung für den KFC findet am 17. Dezember statt. Dr. Niering ist auch dort zuversichtlich, dass die Gläubiger den ausgearbeiteten Insolvenzplan annehmen.

Der Verwalter bleibt optimistisch, dass der KFC Uerdingen den Punkteabzug noch abwenden kann. Die Entscheidung liegt nun beim Verbandsgericht.

12:15 Uhr: Das war’s auch schon von der sportlichen Seite. Jetzt übernimmt Insolvenzverwalter Dr. Christoph Niering

„Ich werde mit zwei Co-Trainern arbeiten, die letzten Gespräche stehen noch aus“, erklärt Voigt. Neue Gesichter soll es allerdings nicht geben.

Mit dem KFC will Voigt nicht nur mauern. „Das ist die Basis, aber wir müssen auch Tore schießen.“

Auch zur Vertragslaufzeit macht Voigt Angaben: Der Kontrakt ist ligaunabhängig und schließt die kommende Saison mit ein.

„Wir müssen schauen, dass wir bis zur Winterpause nicht abreissen lassen um dann im Winter neu anzugreifen“, gibt sich Voigt kämpferisch.

12:08 Uhr: Nun stellt sich Voigt den Fragen der Presse:

12:05 Uhr: Auch der sportliche Leiter bestätigt: „Das Gespräch mit Alexander Voigt war sehr gut“ Er freut sich, dass die Verpflichtung von Voigt funktioniert hat.

12:05 Uhr: Vorstand Christoph Lenz ist glücklich mit der Wahl des Trainers: „Er hat und vollkommen überzeugt!“

12:02 Uhr: Voigt übernimmt gleich das Wort. Er freut sich auf die neue Aufgabe und ist sich sicher, dass der Klassenerhalt noch lange nicht abgeschrieben ist

12:00 Uhr: Der Saal ist mit zehn bis 15 Pressevertetern gefüllt. Das erste Geheimnis wird pünktlich um 12 Uhr gelüftet: Alexander Voigt wird den Job übernehmen!

11:48 Uhr: Noch ist nicht viel los im Krefelder Hof. Die ersten Journalisten treffen langsam ein, in wenigen Minuten wird hier verkündet, wer die Nachfolge von Dmitry Voronov antritt.

Auch dabei bei der Veranstaltung: Der Insolvenzverwalter des KFC Uerdingen, Dr. Christoph Niering, er wird über den aktuellen Stand des Insolvenzverfahrens des KFC Uerdingen 05 e.V. informieren.

Am 2. November wurde Dmitry Voronov beim KFC Uerdingen freigestellt. Beim letzten Spiel gegen Düsseldorf II (1:1) stand interimsweise Sportchef Patrick Schneider an der Seitenlinie .

Hallo aus Krefeld, hier wird ab 12 Uhr der neue Trainer des KFC Uerdingen vorgestellt.