RWE-Fans verärgert: Gladbach akzeptiert keine Impfbücher

Mehr als 2000 Fans werden Rot-Weiss Essen am Freitagabend (19 Uhr, RS-Liveticker) zu Borussia Mönchengladbach II in den Borussia-Park begleiten. Doch nun gibt es Ärger.

Rot-Weiss Essen wird am 15. Spieltag bei Borussia Mönchengladbach II von bis zu 2500 Fans begleitet. Rund 2000 Karten, die RWE zur Verfügung standen, wurden an der Hafenstraße für das Duell am Niederrhein abgesetzt. Zur Erinnerung: Das Regionalligaspiel findet im großen Borussia-Park statt.

Zu den rund 2000, die sich ein Ticket ergatterten, werden sich auch noch RWE-Fans dazu gesellen, die am Freitagabend (19 Uhr, RevierSport-Liveticker) spontan nach Mönchengladbach reisen. Denn aufgrund der hohen Nachfrage hat sich Borussia Mönchengladbach dazu entschieden, eine Tageskasse zu öffnen und am Spieltag weitere Sitzplatz-Karten für den Oberrang zu verkaufen. Darüber informiert Rot-Weiss Essen seine Fans in den Sozialen Medien.





In diesen veröffentliche RWE am Donnerstagabend auch eine Nachricht, die viele Essener Fans verärgerte. "Gastgeber Borussia Mönchengladbach weist darauf hin, dass der Zutritt zum morgigen Auswärtsspiel nur mit digitalem 3G-Nachweis - sprich der CovPass- oder Corona-Warn-App, nicht mit dem Impfbuch möglich ist", heißt es auf der Facebook-Seite von Rot-Weiss Essen.

Bis Donnerstag, 5. November 2021 - Stand: 22 Uhr - kommentierten über 80 Fans den RWE-Post. Bei vielen der Essener Anhänger sorgt die Gladbacher Hausordnung für Unverständnis. Andere sagen wiederum, dass sie in der jüngeren Vergangenheit den Borussia-Park auch mit dem gelben Impfbuch besuchen durften.

Ein Tipp, auch von einigen Fans an Fans, die nur im Besitz des Impfheftes in Papierform sind: Am Freitagmorgen sollte noch schleunigst die Apotheke aufgesucht werden, um sich den digitalen Code der Impfung zu besorgen und dann mit diesem Code die CovPass-App herunterzuladen, um den Impfnachweis dann vor dem Betreten des Borussia-Parks auch in digitaler Form vorzuzeigen.