Gladbach II vor RWE-Spiel: Flügelflitzer wechselt ins Ausland

Am Freitagabend trifft Borussia Mönchengladbach II im großen Borussia-Park auf Spitzenreiter Rot-Weiss Essen. Ein Linksaußen wird dann nicht mehr dabei sein.

Borussia Mönchengladbach II und Christian Theoharous gehen ab sofort getrennte Wege. Der 21-Jährige hat am 1. November 2021 einen Vertrag bei Western United FC unterschrieben. Der Flügelflitzer überzeugte die Verantwortlichen des australischen Erstligisten in einem Probetraining.

"Es ist eine Ehre, für einen so ambitionierten Verein zu spielen. Man sieht, dass alle Beteiligten im Verein motiviert sind und gewinnen wollen, was sehr ansteckend ist. Ich kann es kaum erwarten, in dieser Saison vor den Fans zu spielen", sagte Theoharous bei der Vertragsunterschrift. Der gebürtige Australier erhält einen Kontrakt bis zum Sommer 2023.





Für Borussia Mönchengladbachs U23 spielte Theoharous mehr als drei Jahre. Im Sommer 2018 wechselte er von Melbourne Victory an den Niederrhein. Bei den Fohlen bestritt er insgesamt 26 Begegnungen und erzielte vier Treffer. In der laufenden Saison kam er aufgrund einer Verletzung nicht zum Einsatz.

Die Gladbacher, die die letzten drei Spiele verloren, treffen am Freitagabend (19 Uhr, RevierSport-Liveticker) auf Spitzenreiter Rot-Weiss Essen.