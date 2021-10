Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen verschoss beim 1. FC Köln II (1:1) erneut einen Strafstoß. Die Elfmeter-Seuche kostete RWE schon in der Vorsaison Punkte.

Die 42. Minute war die Schlüsselszene in der Partie zwischen dem 1. FC Köln II und Rot-Weiss Essen. Nach einem Foul von FC-Kapitän Marius Laux an RWE-Torjäger Simon Engelmann zögerte Schiedsrichter David-Markus Koj keine Sekunde und entschied sofort auf Elfmeter für den Tabellenführer.

Zur Verwunderung der Essener Fans im Stadion schnappte sich der gefoulte Engelmann, der nach mehreren Fehlschüssen eigentlich ein Elfmeterverbot bekam, den Ball und scheiterte an Keeper Julian Roloff. Es wäre das 2:0 für RWE und somit die Vorentscheidung im Spitzenspiel gewesen. Durch den verschossenen Strafstoß entwickelte sich die Partie anders: Köln steigerte sich im zweiten Durchgang und konnte durch Jens Castrop den verdienten Ausgleichstreffer erzielen (72.).

Das ist ein klares Manko. Darüber brauchen wir nicht zu reden. Die Statistik müssen wir deutlich ändern. RWE-Trainer Christian Neidhart wird deutlich.

Wieder einmal wurde deutlich: Rot-Weiss Essen und Elfmeter – das passt einfach nicht zusammen! Von den jüngsten acht Strafstößen in der Liga verschoss Essen fünf. Engelmann scheiterte sogar bei seinen vergangenen drei Versuchen. Auch im Niederrheinpokal-Halbfinale 2021 gegen den SV Straelen (4:6 n.E.) scheiterte RWE gleich doppelt vom Elfmeterpunkt. Trainer Christian Neidhart ärgerte sich: "Das ist ein klares Manko. Darüber brauchen wir nicht zu reden. Die Statistik müssen wir deutlich ändern. Ich mache keinem Spieler einen Vorwurf, der Verantwortung übernehmen will. In der Summe ist es bei uns aber zu viel."

Jetzt lasse ich es erst einmal sein mit den Elfmetern. Ich hoffe, dass es beim nächsten Mal ein anderer Spieler besser macht. Simon Engelmann

Auch Engelmann sah es ähnlich und war enttäuscht über seinen Fehlschuss: "Ich muss den Elfmeter zum 2:0 natürlich reinmachen. So war das Spiel in der zweiten Hälfte sehr offen. Ich hatte Selbstvertrauen und ein gutes Gefühl, aber der Torwart konnte den Ball halten. Jetzt lasse ich es erst einmal sein mit den Elfmetern. Ich hoffe, dass es beim nächsten Mal ein anderer Spieler besser macht."





In der 17. Minute brachte der Torschützenkönig seine Mannschaft noch mit einem schönen Tor aus der Drehung – nach Vorlage von Kapitän Dennis Grote – in Führung und erzielte seinen sechsten Saisontreffer. Doch es reichte nicht zum Auswärtssieg. Am Mittwoch (19.30 Uhr) hat der Tabellenführer die Chance, es besser zu machen: Dann ist die Neidhart-Elf zu Gast im Paul-Janes-Stadion bei der U23 von Fortuna Düsseldorf.

Engelmann gibt eine klare Marschroute vor: "Nach zwei Unentschieden wollen und müssen wir einen Dreier holen. Außerdem haben wir in Düsseldorf noch etwas gutzumachen." Damit erinnerte sich der Goalgetter an den 26.02.2021 zurück – an diesem Tag kassierte RWE in der vergangenen Spielzeit in Düsseldorf (0:3) die erste Saisonniederlage.