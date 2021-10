Preußen Münster lässt beim 2:2 in Homberg Federn. Der KFC Uerdingen gerät erneut in Unterzahl und rutscht durch die 0:2- Niederlage in Straelen zurück auf Platz 20.

Der KFC Uerdingen hat es nicht leicht in dieser Saison. Doch in den letzten Wochen machen sich die Schützlinge von Dmitry Voronov auch selbst das Leben schwer. Gegen den SV Straelen musste wieder ein Uerdinger vorzeitig duschen gehen. In der 37. Minute flog Angreifer Charles Atsina mit einer Blitz-Gelb-Roten innerhalb von einer Minute vom Platz. Damit steht der KFC bei unfassbaren fünf Platzverweisen in den letzten fünf Spielen.

Sportlich konnten die Krefelder die erste Halbzeit ausgeglichen gestalten und mit einem 0:0 in die Pause gehen. Irgendwann schwanden dann aber die Kräfte. So setzte sich der SV Straelen am Ende mit 2:0 durch Tore von Irwin Pfeifer (71.) und Gianluca Rizzo (77.) durch.

Uerdingen rutscht wieder auf den letzten Tabellenplatz. Straelen springt durch den Sieg vorbei an Rödinghausen und Lippstadt auf Platz zehn.

Preußen Münster stolpert durch Doppelschlag

Preußen Münster legte gegen den VfB Homberg einen Blitzstart hin. Bereits in der 6. Minute brachte Alexander Langlitz die Gäste in Führung. Daraufhin ließen die Münsteraner eigentlich wenig anbrennen – bis zur 39. Minute. Babacar M'Bengue besorgte nach einer Ecke mit der ersten Homberger Chance den Ausgleich. Noch vor der Pause gelang den Gastgebern der 2:1 Führungstreffer durch Kingsley Marcinek, der wieder nach einer Ecke traf!

Die Gäste kamen nicht allzu zwingend aus der Pause. Es dauerte bis in die 65. Minute, bis Preußen gefährlich wurde – dann aber richtig! Henok Teklab drückte einen Abpraller von Philipp Gutkowski zum 2:2 über die Linie. Mehr wollte allerdings nicht gelingen. Damit verpasst Preußen Münster die Chance, wichtige Punkte auf Rot-Weiss Essen aufzuholen. Homberg gibt die rote Laterne zurück an den KFC.

Sechs Tore in Köln

In Köln war ordentlich was los. Die Fortuna startete gegen den SV Lippstadt gut und ging nach 29 Minuten durch Suheyel Najar in Führung. Kurz vor der Pause überschlugen sich dann die Ereignisse. Janik Steringer (37.) und Phil Halbauer (42.) drehten das Spiel für den SVL. Doch die Fortunen hatten prompt die Antwort parat und glichen in de 43. Minute durch Sascha Marquet aus.

Im zweiten Durchgang ging Fortuna Köln dann durch einen Treffer von Dimitry Imbongo wieder in Führung (68.). Kurz vor Schluss traf Nico Brandenburger zum 4:2-Endstand (85.).

Durch ein Last-Minute-Treffer konnte sich Alemannia Aachen einen wichtigen Punkt in Rödinghausen retten. Nachdem Hamza Salman die Hausherren in der 63. Minute in Führung brachte, glich Franko Uzelac in der dritten Minute der Nachspielzeit aus.

Die Ergebnisse im Überblick:

VfB Homberg – Preußen Münster: 2:2

SV Straelen – KFC Uerdingen: 2:0

Rot-Weiss Essen – SC Wiedenbrück: 0:0

Wuppertaler SV – Rot-Weiß Oberhausen: 1:1

SV Rödinghausen – Alemannia Aachen: 1:1

Sportfreunde Lotte – Bonner SC: 0:2

Fortuna Köln – SV Lippstadt: 4:2