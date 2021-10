Regionalliga: Diese Viertligisten sind noch ohne Sieg - und Niederlage

RevierSport hat die Länderspielpause, die die ersten drei Profiligen betrifft, dazu genutzt, um mal die fünf Regionalliga-Staffeln unter die Lupe zu nehmen.

Es gibt in den fünf Regionalliga-Staffeln - West, Südwest, Nordost, Nord, Bayern - immer noch Mannschaften, die ohne Niederlage sind, aber auf der anderen Seite auch Teams, die noch den ersten Saisonsieg anpeilen. Eine Übersicht:

Regionalliga West:

Ohne Niederlage: keine Mannschaft

Ohne Sieg: zwei Mannschaften

KFC Uerdingen: Der rundumerneuerte KFC wartet nach neun Spielen immer noch auf die ersten drei Punkte. Zwar stehen bei den Krefeldern drei Zähler auf dem Punktekonto, doch diese wurden mit drei Remis erreicht. Am Mittwoch (19.30) empfängt die Mannschaft von Dmitry Voronov die Sportfreunde Lotte zum Nachholspiele und besitzt eine reelle Chance, den ersten Dreier einzufahren.

FC Wegberg-Beeck: Den Beeckern ergeht es ähnlich wie dem KFC. Zehn Spiele und kein Sieg. Dabei konnte der FC Wegberg immerhin viermal Unentschieden spielen. Am Freitag (8. Oktober, 19.30 Uhr) reist Beeck zum Derby zu Alemannia Aachen.

Regionalliga Nord:

Ohne Niederlage: VfB Oldenburg

Ohne Sieg: SSV Jeddeloh

Am Mittwoch (6. Oktober, 16.45 Uhr) treffen ausgerechnet beide Mannschaften im direkten Vergleich aufeinander. Oldenburgs makellose Bilanz: sechs Spiele, sechs Siege! Jeddeloh hat dagegen sieben Begegnungen absolviert, nur zwei verloren, aber auch noch keinen Sieg errungen. Fünf Unentschieden stehen zu Buche.

Regionalliga Nordost:

Ohne Niederlage: keine Mannschaft

Ohne Sieg: FC Eilenburg

Aufsteiger Eilenburg hat in 13 Spielen noch keinen Dreier geholt. Vier Unentschieden stehen neun Pleiten gegenüber bei einem Torverhältnis von 6:32 Treffern! Eilenburg ist so etwas wie die Schießbude der Regionalliga Nordost. Am vorletzten Spieltag kassierte der Liga-Neuling eine 0:9-Klatsche in Cottbus. Nun kann Eilenburg ein wenig die Wunden lecken, bevor es am 17. Oktober (13 Uhr) mit einem Heimspiel gegen Germania Halberstadt weitergeht.

Regionalliga Südwest:

Ohne Niederlage: keine Mannschaft

Ohne Sieg: keine Mannschaft

Regionalliga Bayern:

Ohne Niederlage: keine Mannschaft

Ohne Sieg: keine Mannschaft