WAZ-Panini-Album: Der RWO-Präsident sammelt Panini-Sticker

Die WAZ und RS präsentieren ein neues Panini-Sammelalbum: Pöhler, Typen, Zauberer! Es ist eine Verbeugung vor Fußballgrößen aus dem Revier. Auch Hajo Sommers ist dabei.

25 Jahre gab es die Sternstunden des Revierfußballs: Der BVB und Schalke holten Europas Pokale in den Pott, der VfL Bochum und der MSV Duisburg stürmten in den Europa-Cup.

Jetzt, 25 Jahre nach diesen atemberaubenden Erfolgen, wollen wir der tollsten Fußball-Region der Welt mit diesem Panini-Sammelalbum eine Liebeserklärung machen.

Pöhler, Typen, Zauberer - es gab so viele Spieler, so viele Momente, allein die Auswahl für dieses Album hat schlaflose Nächte bereitet. Wir mussten "Mut zur Lücke" haben, denn zu facettenreich und bunt gestaltete sich der Fußball in unserer Region von seinen Gründerjahren bis in die heutige Zeit, um ihn in diesem begrenzten Umfang in Gänze würdigen zu können.

Ich habe die Teile schon gesammelt, da gab es Panini gar nicht. Ich weiß nicht mehr, wie die Bilder hießen, aber das war immer sehr schön. Wir haben so viel Spaß gehabt - unfassbar. Wir haben geschabelt ohne Ende. Uns gestritten, gelacht - das alles wegen dieser kleinen Fußball-Sticker. Hajo Sommers

In diesem neuen Panini-Sammelalbum darf auf gar keinen Fall RWO-Kult-Präsident Hajo Sommers fehlen. Der 62-Jährige, der am 8. November ein Jahr älter wird, steht in den letzten Jahren wie kein anderer für den SC Rot-Weiß Oberhausen. RWO ist Kult, aber auch dank Hajo Sommers. Der Inhaber des Oberhausener Theaters Ebertbad ist nie um einen Spruch verlegen. Er trägt das Herz auf der Zunge - er lebt und liebt den Ruhrpott, wie auch die Panini-Sticker.

Sommers freut sich sehr, dass auch die heutigen Kindern und Jugendliche immer noch ein Interesse an Sammelbildern haben. "Das ist doch wunderbar. Ich sehe ja auch in den Lotto-Annahmestellen diese Sticker. Immer wieder erwische ich mich dabei, wie ich sie begutachte und die Lust verspüre, mir mal wieder ein Sammelalbum anzulegen. Das habe ich nun getan und mir das Ruhrpott-Jubiläumsheft von Panini geholt. Ich freue mich sehr, dass auch ich mit einem eigenen Sticker hier verewigt bin."

