RL West: So reagiert die Liga auf die KFC-Insolvenz

Der KFC Uerdingen startet nach der Insolvenz des eingetragenen Vereins mit neun Minuspunkten in die Saison. Wir haben in der Liga nachgefragt.

Jetzt ist es raus. Der KFC Uerdingen wird in der kommenden Saison also mit neun Minuspunkten in die Regionalliga-Saison starten, nachdem nun auch der Stammverein Insolvenz anmelden musste - offenbar hatte der Klub rund 800.000 Euro Schulden, die Hälfte davon beim Finanzamt. Immerhin steht nun zehn Tage vor Saisonstart fest, dass auch der KFC Uerdingen in der Regionalliga West antreten wird. Einen Kader haben die Krefelder dafür allerdings noch nicht.

So reagiert die Konkurrenz auf die Entscheidung der Krefelder, trotz des Insolvenzantrages in der Regionalliga antreten zu wollen

Marcus Uhlig (Vorsitzender Rot-Weiss Essen): „Ich bin sehr zwiegespalten. Positiv zu bewerten ist die Tatsache, dass nun endlich eine Entscheidung gefallen ist und somit für die anderen Vereine in der Liga Planungssicherheit herrscht. Aber herrscht auch wirklich Planungssicherheit? Ist das Konstrukt so stabil, dass es die ganze Saison hält? Zu wünschen wäre es den neuen KFC-Verantwortlichen, die mit dieser Entscheidung zumindest Mut beweisen. Elf Tage vor Ligastart ohne Mannschaft, Staff und Trainer dazustehen und sich trotz neun Minuspunkten dennoch ins Abenteuer Regionalliga zu stürzen, ist maximal ambitioniert. Ganz zu Schweigen von den organisatorischen, wirtschaftlichen und strukturellen Rahmenbedingungen. Für die Zukunft muss es hierfür einen anderen Prozess geben, der für eine wesentlich frühere Entscheidungs-Verbindlichkeit bei allen Beteiligten sorgt. Hier ist der Verband gefragt.“

Andreas Zimmermann (Trainer Rot Weiss Ahlen): „Wichtig ist, dass sie weitermachen. Im Endeffekt konzentrieren wir uns auf uns. Sportlich wird es für sie sicher schwer. Die Entscheidung trifft aber ja der Verein.“

Frank Hildebrandt (Vorsitzender VfB Homberg): „Alle sind froh darüber, dass wir die Klarheit und Planungssicherheit haben. Es freut mich, dass es für den KFC irgendwie weitergeht und der Verein nicht von der Bildfläche verschwindet. Die Art und Weise, wie das alles jetzt gehandhabt werden soll, ist natürlich in sportlicher Hinsicht eine große Bürde. Wenn man irgendwo in der Liga antritt, will man definitiv nicht absteigen. Ich halte das für sehr mutig, das ist die Entscheidung des KFC. Das ist natürlich alles eine riesige Aufgabe. Die jetzigen Verantwortlichen können für die Situation nichts. Deshalb wünsche ich mir, dass sie es bestmöglich hinkriegen. Ich würde mir wünschen, dass sie auch so lange den Spielbetrieb halten, dass sie zum Spiel auch nach Homberg kommen werden. Wenn sie den Spielbetrieb jetzt anfangen, wäre es schön, wenn er zu Ende gebracht wird.“

Daniel Brinkmann (Trainer SC Wiedenbrück): "Dem KFC steht eine unglaublich schwierige Aufgabe bevor. Ich kann die allerdings nicht bewerten, weil ich nicht in der Materie des KFC Uerdingen drin bin. Es ist aber natürlich schön, dass ein Traditionsverein alles dafür tut, um nicht von der Landkarte zu verschwinden."

Hajo Sommers (Präsident Rot-Weiß Oberhausen): "Ich bin froh, dass hier mit viel Herzblut ein Traditionsverein gerettet werden soll. Man muss aber nicht drumherum reden, dass es eine Herkulesaufgabe wird. Wären sie abgestiegen, wären sie in der Oberliga gekommen, für die sie, soweit ich weiß, keinen Antrag gestellt haben. Deshalb hat sich jemand überlegt, wie man den Verein retten kann. Und da sage ich: "Hut ab"."

Björn Mehnert (Trainer Wuppertaler SV): "Ich bin ziemlich weit weg von der Thematik. Dennoch tut es einem natürlich immer leid, wenn ein Traditionsverein kurz davor steht, von der Landkarte zu verschwinden. Ich weiß aber nicht, wieso sie in diese Situation geraten sind. Deshalb bin ich weit davon entfernt, einen wertenden Kommentar abzugeben."