RWE: Sonder-Impfaktion an der Hafenstraße

Bei zwei Heimspielen von Rot-Weiss Essen kann man sich im August gegen das Coronavirus impfen lassen.

Rot-Weiss Essen, das Impfzentrum Essen und die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Regionalverband Essen werden rund um die RWE-Heimspiele gegen den SC Verl (Sa., 07. August, 14.00 Uhr) sowie Fortuna Köln (So., 29. August, 14.00 Uhr) dezentrale Impfungen anbieten.

Alle bislang ungeimpften oder nicht vollständig geimpften Zuschauer können dort ohne vorherige Anmeldung ihre Erst- bzw. Zweitimpfung gegen das Coronavirus erhalten, dabei wird ausschließlich der Impfstoff der Firma BioNTech/Pfizer verimpft.

„Wir alle sehnen uns nach einer Rückkehr zur Normalität und nach Spielen vor einer vollen Hafenstraße. Dazu benötigen wir aber eine möglichst hohe Impfquote. Das Impfen hat sich als wirkungsvollstes Instrument im Kampf gegen Corona erwiesen, daher sollten Alle, denen es möglich ist, ein Impfangebot wahrnehmen. Um als Rot-Weiss Essen unseren Teil zu einer hohen Impfquote beizutragen, möchten wir unseren bislang ungeimpften Fans ein unkompliziertes Angebot machen, mit dem sich Stadionbesuch und Impfung kombinieren lassen“, betont Marcus Uhlig, Vorstandsvorsitzender von RWE.

Die dezentralen Impfungen werden an beiden Spieltagen hinter der WAZ-Westkurve aufgebaut und sind ab 12 Uhr geöffnet. Impfwillige müssen dazu ihren Impfpass (inkl. Nachweis für eine erfolgte Erst-Impfung) mitbringen, eine vorherige Anmeldung ist jedoch nicht notwendig, Wer beide Heimspiele an der Hafenstraße besucht, kann seine Erst-, als auch die Zweitimpfung an der Hafenstraße erhalten. Auch Zuschauer, die bislang erstgeimpft sind, können an beiden Terminen unkompliziert ihre Zweitimpfung erhalten.