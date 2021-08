KFC Uerdingen: Klub kündigt zeitnahe Entscheidung an

Tag der Entscheidung beim KFC Uerdingen. Noch am Montag soll feststehen, ob und wie es mit dem Traditionsverein weitergeht.

Lange hat der KFC Uerdingen um seine Zukunft in der Regionalliga West gekämpft. Am 2. August will der Klub nun bekanntgegeben, wie die Zukunft des Vereins aussehen soll. Am Montagmittag twitterte der KFC, dass es noch an diesem Tag eine Verkündung geben wird.

Der KFC Uerdingen hat zermürbende Wochen und Monate hinter sich. Nun besteht nach dem Rückzug aus der 3. Liga in Kürze Klarheit: Drei Optionen liegen für die Krefelder wohl auf dem Tisch, die bis zuletzt über eine Einigung mit dem Finanzamt verhandelten, denn die Uerdinger sollen noch kolportierte 400.000 Euro an das Finanzamt bezahlen müssen.

Erstens: Eine Einigung mit dem Finanzamt, gleichbedeutend mit einem folgenden Start in der Regionalliga.

Zweitens: Eine Insolvenz auch für den eingetragenen Verein, neun Punkte Abzug, dennoch der Start in der 4. Liga.

Drittens: Eine Insolvenz für den eingetragenen Verein und ein Verzicht auf einen Regionalliga-Start. Nach der kommenden Saison würde Uerdingen dann in der Oberliga Niederrhein spielen.

Es bleibt zwölf Tage vor dem ersten Spiel bei RW Oberhausen spannend...