RWE: So fällt Neidharts Trainingslager-Fazit aus

Regionalligist Rot-Weiss Essen beendet am Freitagabend mit dem Testspiel beim Bezirksligisten ASC Grün-Weiß Wielen sein Trainingslager. Christian Neidhart zieht ein positives Fazit.

Sechs Tage, von Sonntag bis Freitag, weilte Rot-Weiss Essen im Hotel "Aselager Mühle" in Herzlake. In Niedersachsen bereitete sich RWE in seiner dritten von sechs Vorbereitungswochen auf die kommende Regionalliga-West-Saison 2021/2022 vor - inklusive zwei Testspielen.

Am Dienstag unterlag RWE dem niederländischen Zweitliga-Vertreter FC Emmen mit 0:3. Am Freitagabend (18.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) geht es nach Wielen zum Bezirksligisten ASC. RevierSport hat nach der letzten rot-weissen Trainingseinheit in der "Aselager Mühle" mit RWE-Trainer Christian Neidhart gesprochen.

Christian Neidhart über...

... das Trainingslager: "Ich bin sehr zufrieden mit dem Trainingslager. Es geht stetig bergauf. Die Fitness wird auch besser. Das Emmen-Spiel war für uns perfekt, um zu sehen, wie es eine Halbzeit lang gut aussehen kann und eine Halbzeit lang eben nicht. Da haben wir gesehen, wie es ist, wenn man die Festigkeit nicht hat, um ein gutes Spiel zu machen. Man kann eben nicht so viele Wechsel vollziehen und die Qualität gleich hochhalten. Aber in der ersten Halbzeit habe ich all das gesehen, was wir auch trainiert haben. Wir haben gut gepresst und gute Lösungen in unseren Angriffen gefunden. Das hat mir gefallen und stimmt mich positiv."

... seine vermeintliche Startformation: "Davon sind wir noch weit entfernt. Wir haben noch drei Wochen Zeit bis zum Bonn-Spiel. Da kann noch viel passieren. Nach drei Wochen kristallisiert sich definitiv noch keine Startelf heraus."

... die Situation von Krasniqi und Schlüsselburg: "Erolind Krasniqi hat mich positiv überrascht und ist sicherlich eine Alternative für unsere Offensiv-Reihe. Felix Schlüsselburg macht seine Sache auch gut. Wir denken gar nicht darüber nach, die Jungs abzugeben. Das wurde viel mehr über die Presse forciert als von uns. Beide sind feste Bestandteile des Kaders."

... das U19-Duo Zimmerling und Kesim: "Giuliano Zimmerling gefällt mir gut. Er ist frech und unbekümmert. Er wird auch erst einmal weiter bei uns bleiben. Mehmet Timur Kesim hat immer wieder mit seinem Knie zu kämpfen. Wir haben viel mit ihm gearbeitet, jetzt ist es für ihn wichtig, regelmäßig zu trainieren und in den Rhythmus zu kommen.“

... Trainingsgast Till Schumacher: "Till ist ambitioniert und will so hoch spielen wie möglich. Dafür bietet sich die 4. Liga nicht gerade an. Wir sind froh, dass wir solch einen guten Trainingsgast dabei haben. Das ist eine Win-Win-Situation. Er hält sich fit, wir haben eine Entlastung auf der Linksverteidiger-Position. Er wird auch die erste Halbzeit am Freitagabend spielen. Wir sind froh, dass er dabei ist - nicht mehr, nicht weniger aktuell"