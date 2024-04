Die SpVgg Erkenschwick hat sich bereits den dritten Neuzugang für die kommende Saison gesichert. Erneut ist es ein junger Spieler, der sich dem Oberligisten anschließt.

Die große Überraschung, der direkte Durchmarsch in die Regionalliga West, ist für die SpVgg Erkenschwick spätestens nach dem 0:2 gegen Spitzenreiter Sportfreunde Lotte in weite Ferne gerückt. Der Abstand zu Aufstiegsplatz zwei, den mit Türkspor Dortmund ein weiterer Aufsteiger belegt, beträgt acht Zähler.

Das hindert die Schwicker aber nicht daran, weiter am Kader für die kommende Saison zu basteln. Mit Theofilaktos Simakis hat bereits der dritte externe Neuzugang für die kommende Saison zugesagt - und erneut ist es ein junger und talentierter Mann.

Über den VfB Waltrop fand Simakis den Weg in die Jugend von Rot-Weiß Oberhausen, wo er unter anderem zwölf Spiele in der U19-Bundesliga absolvierte. Ein Treffer war ihm dabei aber nicht vergönnt. Seit dieser Saison läuft der Offensivspieler für den SV Lippstadt in der U19-Westfalenliga auf und hat seinen Torriecher wiedergefunden.

Acht Tore in zehn Spielen in der U19-Westfalenliga

Der 19-Jährige steuerte bislang acht Treffer in zehn Spielen zu einer starken Lippstädter Saison bei. Die U19 von Trainer Markus Krampe belegt den zweiten Rang und hat aktuell fünf Punkte weniger als Spitzenreiter Preußen Münster auf dem Konto.

Im kommenden Jahr soll Simakis dann seine Qualitäten erstmals im Seniorenbereich unter Beweis stellen und seine ersten Schritte bei der Spielvereinigung gehen.

Bachmann kommt aus Velbert, Schultz aus Lünen

Zuvor sicherten sich die Erkenschwicker bereits die Dienste von zwei weiteren jungen Spielern. Der 23-jährige Leon Bachmann kommt aus der Parallelstaffel vom TVD Velbert. Außerdem lief er im Seniorenbereich bereits für die SpVg Schonnebeck auf und bringt die Erfahrung von mittlerweile 52 Einsätzen in der Oberliga Niederrhein mit.

Dazu kehrt mit dem ebenfalls erst 19-jährigen Luis Oliver Schultz ein Talent an den Stimberg zurück. Der Mittelfeldspieler lief bereits in der U17 für Erkenschwick auf, bevor es ihn über den VfB Waltrop zum Lüner SV zog. Dort macht er aktuell in seiner ersten Senioren-Saison auf sich aufmerksam und sammelt in der Westfalenliga regelmäßige Einsatzzeiten.