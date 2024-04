Die SpVgg Erkenschwick hat im Aufstiegsrennen der Oberliga Westfalen einen Rückschlag erlitten. Dafür ist der nächste Neue schon da. Trainer Magnus Niemöller ist guter Dinge.

Mit Luis Schultz hat die SpVgg Erkenschwick ihren zweiten Sommerzugang präsentiert. Der 19-jährige Mittelfeldspieler kommt vom ambitionierten Westfalenligisten Lüner SV, wo er sich in seinem ersten Seniorenjahr bereits etabliert hat und zu den Leistungsträgern zählt.

Bereits in der U17 spielte Schultz am Stimberg, bevor er zum VfB Waltrop in die U19-Westfalenliga wechselte. Der Lüner SV ist in der Westfalenliga 2 aktuell Fünfter und hat 39 Punkte auf dem Konto. Tabellenführer Concordia Wiemelhausen liegt acht Punkte davor.

"Er ist ein guter Junge, der jetzt seine ersten Schritte im Seniorenbereich gegangen ist. Ich freue mich auf einen sehr willensstarken Spieler", sagte Erkenschwick-Trainer Magnus Niemöller auf RevierSport-Nachfrage.

Zuvor hatte Erkenschwick bereits Leon Bachmann präsentiert. „Leon passt perfekt in unser Anforderungsprofil und wir sind froh, dass er sich für unsere Farben entschieden hat“, hieß es in einem Facebook-Post der Spielvereinigung. Der 23-Jährige ist derzeit noch das erste neue Gesicht im Kader.

Der Mittelfeldspieler kann trotz seines Alters bereits auf einige Erfahrung – auch in der Oberliga – zurückblicken. Beinahe schon 50 Auftritte stehen bei ihm zu Buche. Bevor er nach Velbert wechselte, machte er seine ersten Schritte im Seniorenbereich bei der SpVg Schonnebeck.

Seine Ausbildung genoss Bachmann in den Jugendmannschaften des FC Schalke 04 und Rot-Weiß Oberhausen. Beim Kleeblatt-Nachwuchs war er zwischenzeitlich auch Kapitän der A-Junioren-Bundesliga-Mannschaft, ehe es ihn zu den Schwalben zog. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Bachmann immer wieder durch Verletzungen zurückgeworfen wurde.

Dazu haben die Schwicker schon mit Stürmer Finn Wortmann, Lennard Isensee und Ubeyd Güzel verlängert. Auch Niemöller selbst hat sich bereits über die Saison hinaus an die Spielvereinigung gebunden. "Wir befinden uns natürlich noch am Anfang der Kaderplanung für die kommende Saison. Grundsätzlich haben wir in allen Mannschaftsteilen noch Platz für Verbesserungen", sagte Niemöller.

Mit dem Mittelfeldspieler Schultz hat die Spielvereinigung so eine getätigt. "Ich glaube, dass wir uns zu einer Top-Adresse in der Oberliga Westfalen entwickelt haben. Das haben wir uns erarbeitet. Die SpVgg Erkenschwick ist für viele Spieler spannend", sagte Niemöller.