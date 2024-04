Mitten im Aufstiegsrennen der Oberliga Niederrhein musste Germania Ratingen am Wochenende einen herben Dämpfer hinnehmen. Trainer Martin Hasenpflug bleibt dennoch gelassen.

Am Freitagabend siegte der KFC Uerdingen bereits mit 3:2 in der heimischen Grotenburg gegen den SV Sonsbeck. Somit war der Ball im Rennen um den Einzug in die Regionalliga West erneut in der Hälfte von Germania Ratingen. Anders als in den Vorwochen hielt die Elf von Martin Hasenpflug dem Druck allerdings nicht stand.

Es ist eine Niederlage mit Folgen gewesen. Ratingen verlor im Heimspiel gegen den abstiegsbedrohten Mülheimer FC 97. In einer völlig chaotischen und irren Schlussphase riss der Außenseiter den Ratingern den Teppich unter den Füßen weg und erzielte in der Nachspielzeit den Siegtreffer zum 4:3. Erst in der 89. Minute erzielten die Hausherren das 3:3.

Zweimal führte der Aufstiegsaspirant und dennoch glitt dem Favoriten das Spiel noch aus der Hand. Hasenpflug weiß um die Gründe für die Pleite: "Wir hatten sicherlich noch das Pokalspiel gegen Rot-Weiss Essen in den Beinen. Dazu kam der schwer zu bespielende Platz, der einen hohen Kraftaufwand gefordert hat. Mülheim hat es aber auch gut gemacht. Sie haben ja auch vor ein paar Wochen Baumberg geschlagen. Das war keine Laufkundschaft."

Da mehrere Vereine keine Lizenz für die Regionalliga beantragt haben, kann nur der KFC Uerdingen, Ratingen oder der ETB aufsteigen. Das geht aber nur, wenn eines der drei Teams an Ende auch auf einem der ersten drei Plätze steht. Ansonsten stellt die Oberliga Niederrhein keinen Aufsteiger

In der Tabelle rutschte Ratingen damit auf Platz drei. Die Spielvereinigung Schonnebeck rückte nach ihrem 5:1-Kantersieg über den ETB auf den zweiten Platz. Noch würde diese Konstellation für einen Aufstieg reichen, doch der KFC kann nun mit einem Zähler Rückstand schon mit der Germania kuscheln.

Wir duellieren uns jetzt gegen einen Verein, der ein vielfältiges an Etat zur Verfügung hat - auch wenn ich nicht ganz weiß, wie das gehen soll Martin Hasenpflug über den KFC Uerdingen

Hasenpflug lässt sich trotz des unnötigen Patzers und den dadurch bedingten tabellarischen Verengungen nicht aus der Reserve locken. Man schaue "weiterhin von Spiel zu Spiel."

Neben der alten Fußballphrase konnte sich der Coach allerdings auch eine Breitseite gegen den Konkurrenten aus Uerdingen nicht verkneifen: "Wir duellieren uns jetzt gegen einen Verein, der ein vielfältiges an Etat zur Verfügung hat - auch wenn ich nicht ganz weiß, wie das gehen soll. Als Ratingen 04/19 musst du da stolz drauf sein, dass du nur so viel Geld ausgibst, wie du tatsächlich hast. Das ist eine große Auszeichnung."

Vorerst wird sich die Germania allerdings im direkten Duell mit den Sportfreunden Baumberg duellieren müssen.

Ein richtiger Brocken, der in das Stadion Ratingens einlaufen wird. "Das ist eine schöne Herausforderung. Baumberg ist verdienter Tabellenführer und man muss ihnen Komplimente machen. Wie in jedem Spiel werden wir auch gegen sie alles geben. Mal schauen, was am Ende dabei herumkommt."