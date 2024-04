Oberliga Niederrhein: Freier Eintritt - am 21. April bleibt ein Kassenhaus geschlossen

FC Schalke 04 20:30 1. FC Nürnberg 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | buwei.de

Freier Eintritt für alle. Was Fortuna Düsseldorf schon temporär in der 2. Bundesliga anbietet, gibt es nun auch in der Oberliga Niederrhein.

In der Oberliga Niederrhein spielte der VfB Hilden lange eine sehr gute Rolle. Zuletzt gab es nur zwei Siege aus sechs Partien, allerdings erklärte der VfB schon vor Wochen, dass er einen sportlichen Aufstieg nicht annehmen würde - der Klub hat keinen Lizenzantrag für die Regionalliga West gestellt. Dafür haben die Hildener nun eine andere Aktion ins Leben gerufen. Denn am 28. Spieltag (21. April, 15 Uhr) haben im Ligaheimspiel gegen den TVD Velbert alle Besucher freien Eintritt. In einer Mitteilung erklärte der VfB: "Am 21.04.2024 bleibt das Kassenhäuschen an der Hoffeldstraße geschlossen. Denn an diesem Tag wird kein Eintritt erhoben. Möglich macht dies der Premium-Partner des Vereins, die Aestimator Logistik GmbH." Der ganze Tag steht unter dem Motto „VfB Hilden für alle". Los geht es bereits um 10:30 Uhr, wenn die U19 der Hildener auf die Spvg Schonnebeck trifft. Ab 13 Uhr spielen die beiden U11-Teams des Vereins auf dem Kleinfeld gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen und die Spvg Solingen-Wald. Um 15 Uhr trifft dann Oberliga-Mannschaft des VfB auf den TVD Velbert. Den Abschluss bildet das Spiel der Drittvertretung gegen die Spielgemeinschaft DSV 04 / GSC Hellas Düsseldorf um 17 Uhr. „Es ist sicherlich kein neuer Weg, den wir wählen, um auf uns aufmerksam zu machen. Fortuna Düsseldorf hat es im Profi-Fußball vorgemacht. Jedenfalls sind wir froh, dass wir mit unserem langjährigen Partner Aestimator im Amateur-Fußball den Weg der Freispiele einschlagen und allen einen tollen Tag auf unserer Anlage ermöglichen. Wir hoffen, dass unsere Aktion Anklang findet“, erklärt Hildens erster Vorsitzender Maximilian Kulesza. Dass uns unsere Partner dabei unterstützen, ein tolles Fußball-Fest mit so vielen Hildenern wie möglich auf die Beine zu stellen, zeigt, dass man beim VfB Hand in Hand arbeite Daniel Wittke Hildens 2. Vorsitzender Daniel Wittke ergänzt: "Unser Oberliga-Team lebt auch vom Rückhalt der Hildener. Die Mannschaft spielt nämlich nicht nur für sich, sondern auch für unsere Stadt. Dass uns unsere Partner dabei unterstützen, ein tolles Fußball-Fest mit so vielen Hildenern wie möglich auf die Beine zu stellen, zeigt, dass man beim VfB Hand in Hand arbeitet."

