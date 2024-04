Preußen Münster II: 17-Tore-Mann über Torjägerkanone - "Wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen"

Beim 1:0 Erfolg gegen die SG Wattenscheid 09 am 26. Spieltag der Oberliga Westfalen erzielte Luca Steinfeldt von Preußen Münster II sein 17. Saisontor.

Für die Münsteraner war es der erste Sieg nach zuvor drei sieglosen Spielen in Serie. „Es war ein sehr intensives Spiel und der Platz war sehr schwer zu bespielen. Wir haben es gut gemacht und hätten in der ersten Halbzeit bereits zwei oder drei Tore erzielen können. Obwohl wir rund 25 Minuten in Unterzahl gespielt haben, haben wir uns wie eine Altherrenmannschaft in jeden Ball geworfen und dafür muss ich meiner Mannschaft ein Riesenkompliment aussprechen”, erklärte Steinfeldt nach der Partie gegen die SGW.

Mit bislang 17 Saisontreffern steht Steinfeldt in der Torjägerliste der Oberliga Westfalen auf dem zweiten Platz. Nur Maximilian Podehl vom ASC Dortmund hat mit 18 Treffern öfter eingesetzt. Den Kampf um die diesjährige Torjägerkanone werden die beiden Stürmer augenscheinlich unter sich ausmachen.

„Ich glaube, dass Maxi Podehl auch jedes Jahr zweistellig trifft und dass es ein Kopf-an-Kopf-Rennen wird. Mein Ziel ist es jedoch, die Jungs vernünftig auszubilden und auf dem Platz zu führen. Ich will vorangehen und wenn es mit den Toren klappt, dann ist es natürlich super. Das Wichtigste ist, dass man gesund bleibt und alles andere kommt von selbst”, erklärte der Torjäger, der zu den Älteren im Team gehört.

Ich will ihn nicht auf seine Tore reduzieren, denn er ist sehr, sehr wichtig für die Mannschaft und ein sehr guter Führungsspieler. Kieran Schulze-Marmeling

Auch Münsters Cheftrainer Kieran Schulze-Marmeling unterstrich nach dem Sieg gegen Wattenscheid die Wichtigkeit des 27-Jährigen für seine Mannschaft, auch wenn der Trainer den Stürmer nicht an seinen Toren messen will.

„Seine Leistung gegen Wattenscheid war gut, aber sie war auch in den vergangenen Spielen gut, in denen er nicht getroffen hat. Ich will ihn nicht auf seine Tore reduzieren, denn er ist sehr, sehr wichtig für die Mannschaft und ein sehr guter Führungsspieler”, verriet der Trainer.

Des Weiteren hob Schulze-Marmeling nach dem Spiel zwei weitere Akteure hervor, die gegen Wattenscheid einen guten Eindruck hinterließen. „David Sauerland hat sein erstes Spiel seit vergangenen Mai gemacht und das auf der Position des Innenverteidigers, auf der er vorher nie gespielt hat. Mit Ben Kronenberg hatten wir auch einen U19-Spieler in der Innenverteidigung. Trotz seiner Gelb-Roten Karte haben er und Sauerland einen richtig guten Job gemacht.”

