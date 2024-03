So richtig will es aktuell nicht laufen. Die Sportfreunde Lotte stecken in einer kleinen Form-Krise - und das vor dem Gipfeltreffen der Oberliga Westfalen.

Die Punkteausbeute der Sportfreunde Lotte hat in der aktuellen Saison auch schonmal besser ausgesehen. In den letzten fünf Partien konnte der Tabellenzweite nur ein Spiel für sich entscheiden. Niederlagen gegen den FC Eintracht Rheine und Türkspor Dortmund ließen die Spitzengruppe der Oberliga Westfalen enger zusammenrücken.

Lotte ist eines von fünf Teams, die sich um die beiden Aufstiegsplätze der streiten. Den Leistungsabfall der vergangenen Wochen macht Coach Fabian Lübbers eher an anderen Faktoren als der Leistung fest: "Ich würde sagen, das sind ergebnistechnisch bedingte Dellen. Man muss das auch ein wenig aufgrund der starken Hinrunde relativieren, in der wir 40 Punkte geholt haben und auch das nötige Spielglück mal auf unserer Seite hatten. An unserer guten Situation hat sich allerdings nicht viel verändert."

Lübbers merkt es an: Die Sportfreunde aus Lotte haben noch ein Spiel in der Hinterhand und sind eben noch Zweiter. Mit "nur" einem Sieg könnte der VfL die Tabellenführung wieder übernehmen. Um sich solche Gedanken machen zu können, muss die Lübbers-Elf allerdings erst die kommende Aufgabe bewältigen, die es wahrlich in sich hat.

Der 25. Spieltag hält nämlich einen absoluten Leckerbissen parat. Lotte bittet den Tabellenführer ASC 09 Dortmund zum Gipfeltreffen. Die Chance, die Spitze wiederzuerobern. "Direkte Duelle im Fußball sind immer geil. Da kannst du direkten Einfluss auf die Konkurrenz nehmen. Wir freuen uns riesig auf diese Partie. Donnerstagabend vor einem Feiertag - geht doch kaum besser. Dazu kommt, dass wir die Tabellenführung zurückerobern können. Mehr Motivation geht nicht."

Im Hinspiel setzte sich das Team von Lübbers mit 2:0 durch. Der Trainer der Sportfreunde erwartet ein ähnliches Unterfangen: "Man hat da schon gesehen, dass zwei Top-Mannschaften aufeinandergetroffen sind. Ich gehe davon aus, dass man das auch am Donnerstag sehen wird. Kleinigkeiten werden die Partie wahrscheinlich entscheiden und wir wollen dem ASC so wenig anbieten wie möglich. Wenn am Ende dasselbe Resultat wie im Hinspiel bei rumkommt, würde ich mich nicht beschweren."

Womöglich ein Vorteil für Lotte: Spielertrainer Marco Stiepermann kann aufseiten der Aplerbecker nicht mitwirken. Der Ex-Profi sah in der vergangenen Woche die Ampelkarte gegen den SC Preußen Münster II. "Das ist ein Spieler mit Premier-League-Erfahrung. Die individuelle Klasse kann man ihm nicht absprechen. Man hat in der Rückrunde aber gesehen, wie gut der ASC auch in der Breite aufgestellt ist. Von daher werden sie den Ausfall denke ich gut auffangen können", so Lübbers.