Robin Udegbe vom KFC Uerdingen hat sich im Oberliga-Niederrhein-Spiel gegen den TVD Velbert einen Achillessehnenriss zugezogen und wird den Krefeldern lange fehlen.

Sportlich durfte der KFC Uerdingen am Sonntag beim TVD Velbert den ersten Sieg in der Oberliga Niederrhein im neuen Jahr feiern. Doch der 2:1-Erfolg hat einen ganz bitteren Beigeschmack.

Torwart Robin Udegbe musste den Platz nach 65 Minuten unter Schmerzen verlassen. Am Dienstagabend verkündete der 32-Jährige via Social Media die erschütternde Diagnose: "Schweren Herzens muss ich euch mitteilen, dass ich mir am Samstag einen Achillessehnenriss zugezogen habe und mich am Donnerstag einer OP unterziehen werde."

Der gebürtige Kieler, der schon in der Jugend zu Fortuna Düsseldorf wechselte und anschließend neben dem KFC auch für die U19 von Rot-Weiss Essen, den SC Düsseldorf-West, VVV-Venlo, Rot-Weiß Oberhausen und den SV Straelen auflief, wird damit "auf unbestimmte Zeit" ausfallen. Zum Vergleich: In seiner Zeit bei Borussia Dortmund fehlte Axel Witsel mit einer solchen Verletzung rund fünf Monate - es kann allerdings auch deutlich länger dauern.

"Obwohl ich körperlich nicht auf dem Feld stehen kann, wird meine Unterstützung für die Mannschaft und dem Torwartteam bei jedem Spiel dabei sein", versprach der Routinier.

Gomoluch als Ersatz

Udegbe, der bereits zum dritten Mal in Uerdingen unter Vertrag steht und insgesamt 122 Mal für den KFC auflief, begann die laufende Saison als Stammtorhüter. Zwischenzeitlich löste ihn Marvin Gomoluch, Neuzugang von der SSVg Velbert zwar ab, im neuen Jahr war es dann aber wieder Udegbe, der alle drei Partien im Tor absolvierte. Nun dürfte der 24-jährige Gomoluch, der Udegbe auch in Velbert ersetzte, zwischen die Pfosten zurückkehren.

Schon am Mittwochabend steht ein echtes Highlight für den KFC auf dem Programm, wenn es im Niederrheinpokal-Viertelfinale gegen Rot-Weiss Essen geht. "Ich wünsche der ganzen Mannschaft und meinem Verein maximalen Erfolg in den kommenden Herausforderungen beginnend mit dem Spiel gegen RWE morgen", blickte der Torwart voraus.

Das große Ziel in die Regionalliga West zurückzukehren bleibt derweil für den KFC derweil trotz Platz drei in der Oberliga Niederrhein zunächst in weiter Ferne. Der Rückstand auf Spitzenreiter Baumberg beträgt bereits elf Punkte.