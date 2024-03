Die SG Wattenscheid darf in der Oberliga Westfalen nach dem 21. Spieltag weiter auf den Klassenerhalt hoffen.

In der ersten Halbzeit des 21. Spieltags der Oberliga Westfalen sah es zunächst so aus, als würden Tore auf den meisten Plätzen Mangelware bleiben. Allein vier Spiele gingen ohne Treffer in die Halbzeit. Danach fingen sich die Teams aber und lieferten ab.

Den höchsten Sieg des Spieltags gab es im Tabellenkeller. Die SG Wattenscheid 09 setzte sich mit 4:0 (1:0) gegen den FC Brünninghausen durch. Dadurch schnuppern die Wattenscheider wieder Morgenluft im Abstiegskampf. Der FCB kam nur zu wenigen Chancen und steht nun auf dem letzten Platz.

Weniger zum Jubeln gab es aber bei den Teams aus der Top drei der Tabelle. Die Sportfreunde Lotte verloren bereits am Samstag gegen Türkspor Dortmund mit 0:1. Aber auch am Sonntag gab es für die Spitzenmannschaften nichts zu holen.

Spitzenreiter ASC 09 Dortmund musste sich der SpVgg Erkenschwick mit 0:3 geschlagen geben. Immerhin noch einen Punkt holte der SV Schermbeck gegen Eintracht Rheine. Ein Tor gelang allerdings keinem der beiden Teams.

Der TuS Bövinghausen muss indes weiter nach unten Blicken. Gegen Westfalia Rhynern setzte es eine 0:2-Niederlage. Die Dortmunder warten dadurch seit fünf Spielen auf einen Sieg. Davon gab es in den letzten zehn Partien ohnehin nur einen.

Die TSG Sprockhövel trennte sich mit 1:1 von der SG Finnentrop/Bamenohl. Zu wenig für Sprockhövel, die weiter in Reichweite der Abstiegsplätze bleiben.

Die Ergebnisse in der Übersicht Sportfreunde Siegen – SpVgg Vreden 2:0 (0:0) TSG Sprockhövel – SG Finnentrop/Bamenohl 1:1 (0:0) SC Preußen Münster II – 1. FC Gievenbeck 3:1 (1:1) TuS Bövinghausen – Westfalia Rhynern 0:2 (0:0) SG Wattenscheid 09 – FC Brünninghausen 4:0 (1:0) SpVgg Erkenschwick – ASC 09 Dortmund 3:0 (1:0) SV Schermbeck – Eintracht Rheine X:X (0:0) TuS Ennepetal – Victoria Clarholz X:X (2:2) Sportfreunde Lotte – Türkspor Dortmund 0:1 (0:1)

Victoria Clarholz konnte im Tabellenkeller einen wichtigen Sieg feiern. Die dritte Führung beim 4:2 gegen den TuS Ennepetal hatte schließlich Bestand. Zuvor hatte das Team von Sebastian Westerhoff zweimal ausgeglichen.

Die Sportfreunde Siegen konnten einen 2:0-Sieg gegen die SpVgg Vreden feiern. Ein Doppelschlag nach der Pause sicherte den Dreier.

Der SC Preußen Münster II setzte sich indes mit 3:1 gegen den 1. FC Gievenbeck durch und robbt sich auf den fünften Platz vor.