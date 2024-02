Trainerwechsel in der Oberliga Westfalen: Ein vom Abstieg bedrohter Verein hat sich von seinem Coach getrennt und bereits einen Nachfolger präsentiert.

Nach einem ordentlichen Saisonstart zeigt die Kurve bei der TSG Sprockhövel bereits seit Monaten nach unten. Zwölf Spiele, elf Niederlagen, nur ein Sieg - so lautet die desaströse Bilanz seit Anfang Oktober.

Diese Talfahrt zieht nun personelle Konsequenzen nach sich. Verein und Trainer Yakup Göksu haben sich mit sofortiger Wirkung getrennt. Das teilte die TSG am Montagabend mit.

Die Entscheidung sei in gegenseitigem Einvernehmen getroffen worden, so die Sprockhöveler. "Yakup und wir sind der Meinung, der Mannschaft durch einen Wechsel einen neuen frischen Impuls zu geben", schrieben sie auf Facebook und wünschten dem scheidenden Coach "auf deinem Weg nur das Beste und viel Erfolg". Wie es auf der Position des Sportlichen Leiters weitergeht, ließ der Klub zunächst offen. Auch diese Position hatte Göksu zuletzt bekleidet.

Göksus Nachfolger auf der Trainerbank steht bereits in den Startlöchern. Es ist ein Rückkehrer, denn Andrius Balaika soll Sprockhövel zum Klassenerhalt führen. Der 45-Jährige trainierte die TSG von 2015 bis 2022, ehe Göksu übernahm. Unter der Leitung des gebürtigen Litauers gelang dem Verein der größte Erfolg der Klubgeschichte: der Aufstieg in die Regionalliga West 2016.

Jetzt soll Rückkehrer Balaika dafür sorgen, dass Sprockhövel auch kommende Saison in der Oberliga vertreten ist. Derzeit steht die Mannschaft auf Rang 15 - drei Punkte über den garantierten Abstiegsplätzen, wobei die TSG schon mehr Partien als die meisten Konkurrenten im Tabellenkeller absolviert hat.

Nach vier Niederlagen zum Jahresstart feiert Balaika sein Oberliga-Debüt am kommenden Sonntag im Heimspiel gegen die SG Finnentrop/Bamenohl (15 Uhr, RS-Liveticker). Das erste Pflichtspiel nach seiner Rückkehr steht bereits am Donnerstagabend an. Im Kreispokal gastiert die TSG Sprockhövel beim SV Boele-Kabel (19.30 Uhr).