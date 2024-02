Die Sportfreunde Baumberg sind der große Gewinner des 20. Spieltags. Der 4:0-Sieg über die Sportfreunde Hamborn 07 verschafft dem Tabellenführer ein wenig Luft zum Atmen.

Der KFC Uerdingen bekam beim 1:4 vom SC St. Tönis auf die Mütze, Ratingen 04/19 patzte gegen den VfB 03 Hilden (1:3). Die Sportfreunde Baumberg? Die Elf von Salah El Halimi nahm die Hürde SF Hamborn 07 furios und behielt alle drei Zähler im heimischen MEGA-Stadion.

Halbzeit eins blieb quasi ohne wirkliches Highlight. Im zweiten Durchgang drehte der Tabellenführer richtig auf. Enes Topal (48.), Bilal Sezer (56.) und Robin Hömig (67.,77.) erzielten die Treffer für den Vorreiter in der Oberliga Niederrhein.

"Das war eine Partie, die in der ersten Hälfte in beide Richtungen hätte gehen können. Daher bin ich froh, dass wir nun ein viel besseres Resultat haben einheimsen können als zuvor. Dennoch haben wir noch viel an uns zu arbeiten und zu verbessern, wissen nun aber immerhin ein wenig mehr, wo wir stehen", analysiert El Halimi.

Durch den Heimsieg erhöhten die Sportfreunde den Abstand auf den Verfolger aus Ratingen auf sechs Punkte. Das ausstehende Nachholspiel von Ratingen 04/19 hat der Spitzenreiter somit schon einmal abdecken können.

Daher sind das drei Punkte, die aufgrund der Patzer der Konkurrenz sicherlich besonders gut schmecken dürften: "Ehrlicherweise blicke ich da nicht wirklich drauf. Wenn wir unsere Spiele gewinnen, müssen wir auch nicht auf die Konkurrenz schauen. Wir wollen uns nicht von unserem Plan ableiten lassen", so der Baumberg-Coach.

Dennoch war El Halimi ein wenig verwundert, als er auf das Ergebnis des KFC Uerdingen blickte: "Wer hätte das gedacht? Uerdingen bekommt vier Dinger von St. Tönis. Das unterstreicht nochmal das, was ich immer sage - diese Liga ist verdammt ausgeglichen. Der KFC ist die erfahrenste Mannschaft der Liga und trotzdem kommt so ein Resultat zustande."

Am kommenden Wochenende erwartet Baumberg ein vermutlich ähnliches Spiel wie gegen Hamborn 07. Die DJK Adler Union Frintrop empfängt den Tabellenersten. Ein Team, welches ebenfalls ums Überleben in der Oberliga kämpfen muss.

El Halimi will sich auch dort wieder ordentlich präsentieren und dem Gegner den nötigen Respekt zollen: "Das wird wahrscheinlich ein Mix aus den Spielen gegen Meerbusch und eben Hamborn. Frintrop ist ein schwierig zu bespielendes Team. Dazu kommt dann die Atmosphäre und der unfassbar enge Platz. Da musst du erstmal bestehen. Ich bin gespannt, wie sich meine Mannschaft schlagen wird."