ETB Schwarz-Weiß Essen: Spätes Remis in Nettetal - Apfeld ärgern "zwei verlorene Punkte"

Auch im zweiten Spiel des Jahres holt der ETB Schwarz-Weiß Essen einen Punkt. Bei Union Nettetal fällt der Ausgleich per Elfmeter kurz vor Abpfiff.

Zum Start in die Restrunde ging es für den ETB Schwarz-Weiß Essen am vergangenen Wochenende zuhause mit einem 1:1 gegen den TVD Velbert los. Und auch das erste Auswärtsspiel im neuen Jahr endete für die Mannschaft von Trainer Damian Apfeld mit einem Unentschieden.

Bei Union Nettetal verspielte der ETB am Freitagabend (16. Februar) zwei Führungen und kassierte in den Schlussminuten den 2:2-Ausgleich per Elfmeter. Samuel Owusu Addai (46.) und Nico Lucas (68.) trafen für die Essener, für die Gastgeber konnten Leon Falter (54.) und Elfmeterschütze Ilyas Vöpel (90.) jeweils ausgleichen.

„Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt, wo wir uns vier sehr gute Torchancen erarbeitet haben. Bereits nach vier Minuten hätten wir durch Almedin Gusic in Führung gehen können. Wenn du dir auswärts vier Großchancen in einer Halbzeit erspielst, kann man erst einmal zufrieden sein", analysierte Apfeld die ersten 45 Minuten.

Union Nettetal: Kaltak – Coenen (87. G. Wolters), Götte, Schellhammer, Pöhler – Lekaj (72. Vöpel), Winkens, Zitzen, Falter (90. +4 F. Wolters), Istrefi – Alaisame (79. Popovic) Kaltak – Coenen (87. G. Wolters), Götte, Schellhammer, Pöhler – Lekaj (72. Vöpel), Winkens, Zitzen, Falter (90. +4 F. Wolters), Istrefi – Alaisame (79. Popovic) ETB SW Essen: Valentine – Dalyanoglu (74. Corovic), Gusic, Leinweber, Weihmann – Matten, Lucas – Addai (83. Usein), Zimmerling, Cissé (79. Bosnjak) – Kesim (90. +1 Williams) Schiedsrichter: Can Güzel Tore: 0:1 Addai (46.), 1:1 Falter (54.), 1:2 Lucas (67.), 2:2 Vöpel (90. / Foulelfmeter) Zuschauer: 200

Aus der Pause erwischte der ETB dann einen Traumstart. Und doch konnte der Essener Traditionsklub keinen Auswärtssieg feiern. Apfeld über die zweite Hälfte: "Wir sind dann sehr gut in die zweite Halbzeit gestartet und erzielen direkt in der 46. Minute das 1:0. Beim 1:1-Ausgleich war mir das ein stückweit zu billig, wie wir das hinten verteidigen. Wir gehen dann sogar noch durch ein tolles Tor von Nico Lucas mit 2:1 in Führung. Wenn du dann an einem Freitagabend bei einem Auswärtsspiel in Nettetal in der 90. Spielminute einen Elfmeter gegen dich bekommst, ist das schon bitter."

Somit tritt der ETB nach dem zweiten Remis im Jahr 2024 weiter auf der Stelle und findet sich als Tabellenachter im Niemandsland der Tabelle wieder. "Für uns waren das heute zwei verlorene Punkte. Ein Punkt ist definitiv zu wenig. Wir hatten uns schon mehr erhofft und hätten heute auch den Dreier hier verdient gehabt. Somit fahren wir mit nur einem Punkt bedröppelt nach Hause", erklärte Apfeld unzufrieden. "Die Punkteausbeute ist einfach zu niedrig. Wir müssen nun nächste Woche im Heimspiel gegen Sonsbeck auf jeden Fall einen Sieg einfahren.“

Am Sonntag (25. Februar, 15 Uhr) ist der SV Sonsbeck im Stadion am Uhlenkrug zu Gast. Union Nettetal muss zum Mülheimer FC, Anstoß wird um 15.30 Uhr sein.