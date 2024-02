Die Oberligisten am Niederrhein testeten am vergangenen Wochenende vor dem Restrundenstart. Wir haben eine Übersicht mit allen relevanten Ergebnissen zusammengestellt.

In der Oberliga Westfalen ging es am letzten Wochenende (2. - 4. Februar) schon wieder los. Die Oberliga Niederrhein nimmt ab dem 16. Februar wieder den Betrieb auf. Zuvor läuteten die Oberligisten an diesem Wochenende den Testspielendspurt ein.

Oberliga Niederrhein:

Ratingen 04/19:Der Tabellenzweite der Oberliga Niederrhein besiegte am Wochenende TVD Velbert mit 4:1. Bevor es gegen den VfB 03 Hilden in der Liga weitergeht, haben die Ratinger noch zwei weitere Möglichkeiten, sich einzuspielen. Am Mittwoch (7. Februar) geht es zum Duisburger FV, am Sonntag (22. Februar) empfängt der Titelkandidat die Holzheimer SG.

KFC Uerdingen: Vor dem letzten Test gegen Frechen 20 konnten die Krefelder nochmal Selbstvertrauen tanken. Der KFC konnte sich am Samstag (3. Februar) mit 4:1 gegen den SC Kapellen-Erft durchsetzen. Nach der Pause drehte das Team um Trainer Marcus John das Spiel nach einem 0:1 Rückstand.

Spvg Schonnebeck: Der Vierte der Oberliga Niederrhein gewann am Wochenende das Testspiel gegen Frechen 20 mit 3:0. Vor dem Rückrundenauftakt hat die Spielvereinigung noch zwei Testspiele vor der Brust. Am Mittwoch (7. Februar) geht es zum FC Kray. Am folgenden Wochenende empfangen die Essener den SC St. Tönis 11/20 (Samstag, 10. Februar).

ETB Schwarz-Weiß Essen Am Sonntag (4. Januar) bestritt der ETB Schwarz-Weiß Essen das letzte Vorbereitungsspiel vor dem Nachholspiel gegen TVD Velbert am Sonntag (11. Januar). Trotz des zwischenzeitlichen Rückstandes, ist Trainer Damian Apfeld mit dem letzten Test gegen den FC Altenbochum 20/28 zufrieden: „Für uns ging es darum, dass wir nochmal etwas ausprobieren und allen Spielpraxis geben wollen.“

Landesliga:

SG Essen-Schönebeck: Mit 3:0 siegte die SGS gegen den Ligakonkurrenten DJK Blau-Weiß Mintard. Am Samstag (10. Februar) findet das letzte Vorbereitungsspiel gegen den Mülheimer FC 97 statt. In der Liga trifft Schönebeck dann am Sonntag (18. Februar) auf den VfB Frohnhausen.

SpVgg Steele 03/09:Auch die Spielvereinigung Steele konnten sich mit einem Sieg aus dem vorletzten Testspiel verabschieden. Mit 4:0 besiegten die Essener den SC Velbert. Der finale Test für das Team von Dirk Möllensiep findet am Samstag (10. Februar) gegen SC Werden-Heidhausen statt.