Sportfreunde Baumberg: "Das Team der Stunde" - El Halimi voller Vorfreude vor Pokalkracher

Die Sportfreunde Baumberg spielen bis dato eine Saison der Extra-Klasse. Am kommenden Dienstag erwartet den Tabellenführer der Oberliga Niederrhein ein Pokalkracher.

Es könnte kaum besser laufen für die Sportfreunde Baumberg. In der Oberliga Niederrhein grüßt der Klub aus Monheim vom Platz an der Sonne.

Im Niederrheinpokal darf Baumberg den Regionalligisten, den 1. FC Bocholt, zum Tanz ums Halbfinale bitten. Der Tabellenzweite der Regionalliga West hat allerdings den Vorteil, dass er bereits wieder am Spielbetrieb teilnahm. Gegen die U21 des 1. FC Köln am vergangenen Wochenende kam das Team von Dietmar Hirsch nicht über ein 2:2-Remis hinaus.

Die Sportfreunde Baumberg absolvierten ihr letztes Ligaspiel am 16. Dezember gegen den SV Sonsbeck (4:0-Auswärtssieg). Coach Salah El Halimi blickt dennoch nur mit Vorfreude auf den Pokalkracher am Dienstagabend (19.30 Uhr): "Das ist ein richtiges Highlight für uns und auch unsere Zuschauer. Wir stehen endlich mal wieder im Viertelfinale des Pokals und spielen dann auch noch gegen das Team der Stunde in der Regionalliga West. Eine tolle Herausforderung."

Im Halbfinale könnten die Baumberger mit Rot-Weiß Oberhausen auf den nächsten Regionalligisten treffen. Vom Namen her wäre diese Aufgabe natürlich eine richtig große Sache für den Oberligisten. An diese Möglichkeit will El Halimi aber selbstverständlich noch keinen Gedanken verschwenden: "Wir denken einfach noch nicht so weit. Die Chancen sind so gering gegen Bocholt weiterzukommen, da lohnt es sich nicht, sich schon irgendwelche Gedanken zum Halbfinale zu machen."

Die Sportfreunde Baumberg schlugen RWO bereits in der Vergangenheit im Pokal. 2013 konnte sich der Klub aus Monheim im Finale gegen die Kleeblätter durchsetzen. Damals dabei: Salah El Halimi. "Diese Geschichte würde ich natürlich liebend gerne so wiederholen. Dafür müssen wir jedoch erstmal die Überraschung gegen den 1. FC Bocholt vollbringen", so der Baumberger Coach.

Falls das Pokal-Aus als Ergebnis des Dienstagabends steht, haben die Sportfreunde aus Baumberg wenigstens noch die Liga, in der sie definitiv zu überzeugen wissen. Als Tabellenführer der Oberliga Niederrhein müsste sich der Verein um Chefcoach El Halimi um eine Lizenz für den Spielbetrieb der Regionalliga bemühen. Noch haben die Baumberger sich nicht am Verfahren beteiligt.

El Halimi gibt den aktuellen Wasserstand durch: "Die Papiere vom Verband sind da. Der Vorstand beschäftigt sich gerade mit den Regularien und schaut welche Voraussetzungen noch umzusetzen, beziehungsweise möglich sind. Noch haben wir bis zum 31. März Zeit. Bis dahin gilt unsere volle Konzentration unseren sportlichen Zielen."