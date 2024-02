Im Kampf um die Regionalliga hat ein Verein nun einen Joker gezogen und mit Daniel Caligiuri einen 372-maligen Bundesligaspieler verpflichtet.

In der Oberliga Baden-Württemberg mischt ab sofort ein 372-maliger Bundesligaspieler mit. Denn der FC 08 Villingen hat am Tag des Deadline-Days den ehemaligen Schalker Daniel Caligiuri verpflichtet.

Der mittlerweile 36-Jährige soll mithelfen, dass der Aufstieg in die Regionalliga Südwest gelingt. Aktuell steht Villingen auf dem zweiten Platz, Spitzenreiter SG Sonnenhof Großaspach ist nach 20 Spieltagen nur einen Zähler entfernt.

Da kann so ein Coup am Ende den Unterschied ausmachen. Für Caligiuri ist es eine Rückkehr in seine Geburtsstadt. Zuvor betonte Villingens Coach Mario Klotz noch gegenüber dem "Schwarzwäder Boten": „Spekulationen, dass eine Verpflichtung von Daniel im Raume steht, gab es bereits in der Vergangenheit. Daniel hält sich, wie bekannt, bei uns fit. Somit gibt es auch zum jetzigen Zeitpunkt keine anderweitige Aussage als damals auch. Mehr gibt es diesbezüglich nicht zu vermelden."

Kurz danach war der Transfer schon perfekt. Caligiuri kommt also aus dem Training, kann der Mannschaft vermutlich schnell weiterhelfen. Zu Beginn der Saison war spekuliert worden, dass der 36-Jährige als Spielertrainer in Villingen beginnen könnte.

Da der Ex-Profi, der für den SC Freiburg, den FC Augsburg, Schalke 04 und den VfL Wolfsburg auflief, noch auf Angebote aus höheren Ligen spekuliert haben soll, kam es aber nicht vorher zu einer Zusammenarbeit. Jetzt, kurz vor dem Ende des Transferfensters, war offenbar nichts dabei, was Caligiuri zum Umdenken bringen könnte. Daher der Vertrag beim Oberligisten.

Und etwas Zeit hat der ehemalige-S04-Außenbahnspieler noch, bis es für Villingen wieder um Punkte geht. Am 2. März geht es erst wieder los. Dann aber gleich mit einem Knallstart. Denn am Samstag (2. März, 14:30 Uhr) steht das Duell Erster gegen Zweiter an, wenn Villingen mit Caligiuri die SG Sonnenhof Großaspach empfängt.