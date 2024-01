VfB Homberg: Rückkehrer aus Regionalliga-Zeiten

Weiterer Winter-Transfer beim VfB Homberg: Die Duisburger haben einen Spieler zurückgeholt, der schon in der Regionalliga das gelb-schwarze Trikot trug.

„Wir wollen noch ein, zwei neue Spieler dazu holen. Das werden noch spannende zehn Tage, in denen wir höchstwahrscheinlich noch ein oder zwei neue Spieler dazu bekommen“, hatte Stefan Janßen, Trainer des VfB Homberg, erst am vergangenen Wochenende über den Endspurt in der Transferperiode gesagt.

Jetzt ließ der Oberligist aus Duisburg Taten folgen: Mit Kingsley Marcinek präsentierte der VfB den dritten Winter-Neuzugang. Wie schon bei Torhüter Luca Happe handelt es sich um einen Rückkehrer. Kingsley Marcinek läuft in der Rückrunde wieder am Rheindeich auf.

Schon zwischen 2020 und 2022 trug Marcinek das Homberger Trikot, er war damals aus der Jugend von Rot-Weiss Essen gekommen. 51 Pflichtspiele bestritt der Rechtsverteidiger für den Verein, der damals noch in der Regionalliga West vertreten war. Über die U23 von Fortuna Düsseldorf landete Marcinek im vergangenen Sommer beim TVD Velbert. In der Winterpause löste er seinen Vertrag beim Homberger Ligakonkurrenten auf.

„Wir begrüßen ‚King‘ herzlich an der alten Wirkungsstätte und wünschen dem 22-Jährigen eine sportlich erfolgreiche, verletzungsfreie und rundum erfreuliche Zeit im gelb-schwarzen Trikot“, teilten die Homberger am Donnerstag mit.

Neben Marcinek und Happe hatte der VfB mit Ryo Iwata vom Spitzenreiter Sportfreunde Baumberg einen weiteren Winter-Neuzugang verpflichtet. Derweil musste Kaito Nakamikawa den Verein aus aufenthaltstechnischen Gründen zwangsweise verlassen.

Zudem verkündeten die Duisburger in dieser Woche eine weitere wegweisende Entscheidung. Trainer Stefan Janßen hat seinen Vertrag verlängert und soll den VfB zum Klassenerhalt führen. Was dieses Vorhaben ein wenig vereinfachen dürfte: Durch den Rückzug des SV Straelen steht der erste Absteiger bereits fest. Damit beträgt der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz vier Punkte. Trotzdem warten nach der Winterpause ein wichtiges Kellerduell: Am 18. Februar geht es zum SC St. Tönis.