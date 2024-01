KFC Uerdingen: Fünferpack gegen Bezirksligisten, Pleite gegen Regionalligisten

Der KFC Uerdingen bestritt zwei Testpartien an diesem Wochenende. Es gab einen Sieg und eine Niederlage.

Der KFC Uerdingen bereitet sich die Restrunde in der Oberliga Niederrhein vor. Zwei Testspiele wurden an diesem Wochenende bestritten. Es gab einen Sieg und eine Niederlage.

Zunächst gab es ein 5:2 gegen den Bezirksligisten FC Blau-Gelb Überruhr. Am Sonntag ein 0:2 gegen den Regionalligisten Fortuna Düsseldorf II. Zuschauer waren nicht erlaubt bei der Partie, wo KFC-Coach Marcus John nach zwölf Minuten Hinata Gonda auswechseln musste. Eine Diagnose gibt es noch nicht. Für die U23 der Düsseldorfer trafen Davino Knappe (4.) und Lennard Wagemann (19.).

So haben sie gespielt:

KFC Uerdingen: Gomoluch, Schlösser, Blum (59. Shepard), Abel, Kenia, Talarski (77. Funk), Weber (77. Odenthal), Gonda (12. Touratzidis), Härtel, Klein (77. Lipinski), Päffgen (59. Meißner)

Fortuna: Pawelczyk, Nishi (60. Petritt), Uchino (46. Majetic), El-Faouzi (60. Kalonji), Fünger (46. Bodzek), Bunk, Manu (46. Ismailji), Skolik (46. Brechmann), Wagemann (46. Boller), Bindemann (60. Yilmaz), Knappe (46. Kim

Fortuna II verlängert mit Tito

Vor dem Test gegen die Krefelder gab die U23 der Fortuna bekannt, dass der Vertrag mit Angreifer Mechak Quiala Tito vorzeitig verlängert wurde. Noch spielt der Zugang von Viktoria Köln in der U19, im Sommer wird er fest in den Regionalliga-Kader aufrücken, für den er bisher drei Mal nominiert wurde (ein Treffer).

Für die U19 traf er in der Junioren-Bundesliga und im DFB-Pokal acht Mal in neun Partien. Stefan Vollmerhausen, Sportlicher Leiter Nachwuchsleistungszentrum der Düsseldorfer, betont: „Mechak hat in den vergangenen Jahren bei uns eine sehr gute Entwicklung gezeigt und nicht zuletzt in dieser Saison bewiesen, welche Abschlussqualitäten er vor dem Tor besitzt. Seine Trefferquote spricht für sich. Wir freuen uns, dass wir ihn davon überzeugen konnten, den nächsten Schritt bei der Fortuna zu gehen.“