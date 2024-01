In der Oberliga Niederrhein haben Top-Teams mit finanziellen oder infrastrukturellen Problemen zu kämpfen. Ratingen könnte davon profitieren und den Aufstieg in die Regionalliga schaffen.

Nach einer erfolgreichen Hinrunde in der Oberliga Niederrhein steht Ratingen 04/19 auf dem zweiten Platz und hat realistische Chancen auf den Aufstieg in die Regionalliga West. Auch wenn der Abstand zum Tabellenführer Sportfreunde Baumberg fünf Punkte beträgt, ist im Rennen um den Aufstieg noch alles drin.

Ein ausschlaggebender Grund für die Chance auf den Aufstieg sind die Probleme der anderen Teams. Noch ist unklar, ob die Sportfreunde Baumberg als Spitzenreiter die Möglichkeit des Aufstiegs annehmen würden, geschweige denn, ob die infrastrukturellen Gegebenheiten die Voraussetzungen für die Regionalliga erfüllen würden.

Ähnlich sieht es bei den Konkurrenten aus Straelen und Uerdingen aus. Die Uerdinger plagen Geldsorgen, Straelen sieht sich nur in er Oberliga.

Dass die Ratinger mit einem Aufstieg liebäugeln, zeigt der kürzliche Besuch eines Vertreters vom Fußballverband Niederrhein, der den Sportpark Ratingen auf seine Regionalligatauglichkeit prüfte. „Die Voraussetzungen sind gegeben“, bestätigt Cheftrainer Martin Hasenpflug.

Kleinere Umbaumaßnahmen im Stadion könnten folgen

Nur Kleinigkeiten müssten im Falle eines Aufstiegs ausgebessert werden. „Da geht es zum einen darum, dass die Gästetribüne eingezäunt werden muss. Außerdem muss ein Statiker schauen, ob diese Tribüne für eine Auslastung von 800 Fans geeignet ist. Sollte das nicht der Fall sein, müsste die Stehtribüne erweitert werden“, erklärt Hasenpflug.

Von Vorstandsseite sieht es aktuell danach aus, als ob die Lizenz für die Regionalliga beantragt wird. Trotzdem wird es wichtig bleiben, nach der Winterpause an die Leistung aus der Hinrunde anzuknüpfen. „Baumberg hat eine fantastische Hinrunde gespielt, ohne wirkliche Schwächephasen. Dadurch, dass die Anzahl der Mannschaften in der Liga reduziert wurde, ist das Niveau insgesamt extrem gestiegen“, merkt Hasenpflug an.

Neuzugang vom KFC Uerdingen soll in der Liga und im Pokal helfen

Kürzlich verpflichtete Ratingen Fabio di Gaetano vom KFC Uerdingen. „Wir stehen ja nicht nur in der Liga gut da, sondern auch im Pokal. Daher wollten wir uns nochmal verstärken, um unsere gute Ausgangslage zu nutzen“, begründet Hasenpflug die Neuverpflichtung.

Im Niederrheinpokal stehen die Ratinger im Halbfinale und hoffen in diesem Jahr auf den Finaleinzug, nachdem im letzten Jahr gegen Rot-Weiß Oberhausen im Halbfinale Schluss war.

In der Liga geht es nach der Winterpause direkt zum Tabellennachbarn SV Straelen. Die Klubs trennen nur drei Punkte. Der Partie der Aufstiegskandidaten misst der Coach jedoch keine größere Bedeutung zu als den restlichen Partien: „Nach diesem Spiel gibt es noch genug Begegnungen. Die sind alle mindestens genauso wichtig. Das Duell gegen Straelen sagt noch nichts darüber aus, wer am Ende die Nase vorn hat.“

Es bleibt also abzuwarten, wie die Konkurrenz im Falle eines Aufstiegs handelt. Aber vielleicht gelingt es Ratingen noch an Baumberg vorbeizuziehen und als Tabellenerster und ohne Nachrückverfahren direkt aufzusteigen. Noch ist nichts entschieden.