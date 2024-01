Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat einen weiteren Winterzugang präsentiert. Es ist ein bekannter Spieler in der Ruhrmetropole.

Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat nach der Verpflichtung von David Leinweber, dem Kapitän des TuS Bersenbrück, Tabellenzweiter der Oberliga Niedersachsen, einen weiteren Spieler aus einer anderen Oberliga-Staffel verpflichtet.

Wie RevierSport berichtete, wechselt Nico Lucas aus der Oberliga Westfalen von der SG Wattenscheid 09 zum ETB in die Niederrhein-Staffel.

Nico ist der Sohn von Jürgen Lucas, der seit Jahren in der sportlichen Leitung der ETB-Nachwuchsabteilung tätig ist. Der 26-jährige Mittelfeldspieler absolvierte in der Hinrunde 14 Partien für die SG Wattenscheid 09, bei der er die letzten drei Jahre unter Vertrag stand.

Ausgebildet wurde Nico Lucas in der Jugend von Rot-Weiss Essen und lief dann 84 mal für RWE in der Regionalliga West auf, ehe es ihn zum VfR Aalen und Rot Weiss Ahlen zog. Mit seiner Erfahrung von insgesamt 124 Regionalliga-Spielen soll er ein wichtiger Baustein in der Mannschaft von ETB-Coach Damian Apfeld werden. Zusätzlich studiert er Sportbusiness Management an der IST in Düsseldorf.

Nico Lucas über seinen Wechsel zu den Schwarz-Weißen: "Ich kenne Damian Apfeld, Günther Oberholz und Karl Weiß schon sehr lange. Wir waren immer mal wieder im Austausch, und als sich angedeutet hat, dass meine Zeit in Wattenscheid zu Ende gehen könnte, haben sie sich sofort sehr intensiv um mich bemüht. Sie haben mir ein sehr gutes Gefühl für die Mannschaft und den Verein gegeben. Das deckt sich mit dem, was ich vom ETB und der Mannschaft denke. Ich sehe sehr viel Qualität und ein hohes Potential in der Mannschaft und im Club. Der Verein hat in den letzten Jahren wieder sehr gute Arbeit geleistet und ist in ruhigeres Fahrwasser gekommen. Ich habe die Zielsetzung an uns und an mich selbst, das Ganze fortzuführen und den ETB noch mal ein Stück nach vorne zu bringen und weiterzuentwickeln."

"Ich freue mich riesig über die Verpflichtung von Nico Lucas. Nico bringt reichlich Erfahrung mit und hat bereits über 100 Regionalliga-Spiele, davon die meisten für RWE, absolviert. Von dieser Erfahrung werden wir extrem profitieren. Hinzu kommt, dass er auf und neben dem Platz Verantwortung übernimmt. Um es auf den Punkt zu bringen: Nico Lucas ist ein Neuzugang, der uns sofort in allen Bereichen nach vorne bringt", ergänzt ETB-Trainer Damian Apfeld.