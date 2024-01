SG Wattenscheid: Abgänge sechs und sieben sind perfekt

Der Kaderumbau bei der SG Wattenscheid geht mit hohem Tempo weiter.

Bei der SG Wattenscheid 09 bleibt nach der schlechten Hinserie in der Oberliga Westfalen kein Stein auf dem anderen.

Nun wurden beim Tabellenletzten am Sonntag bereits die Abgänge sechs und sieben bestätigt. Nun wurden die Verträge der Abwehrspieler Blerton Muharremi und Yutaro Ichimura mit sofortiger Wirkung aufgelöst.

„Beide haben bei uns sicherlich nicht die Einsatzzeiten bekommen, die sie sich erwünscht hätten. Dazu kommt die weite Anreise aus Remscheid und Düsseldorf. Diese Strecken vier bis fünf Mal in der Woche ist schon ein sehr großer Aufwand. Wir haben mit beiden Spielern in aller Ruhe gesprochen und sind am Ende freundschaftlich auseinander gegangen. Beide werden sich sicherlich bald anderen Vereinen anschließen. Wir wünschen ihnen viel Erfolg”, erklärt Wattenscheid neuer Sportvorstand Hartmut Fahnenstich.

Das Duo kam jeweils auf sechs Einsätze bei der SGW. Damit wird der Umbruch in der Winterpause immer größer, vor allem der Abgang von Nico Lucas schmerzt den Traditionsverein.

Daher wird Wattenscheid auch auf der Zugangsseite sicher noch etwas machen. Vier Akteure kamen bisher, drei davon vom Westfalenligisten TuS Bövinghausen.

Nach der Winterpause muss die SGW einen Vier-Punkte-Abstand auf das rettende Ufer aufholen, dabei haben die Wattenscheider aber auch eine Partie weniger ausgetragen. Das erste Pflichtspiel in der Oberliga steht dann am Sonntag (4. Februar, 15:30 Uhr) bei der SG Finnentrop/​Bamenohl Tabellensiebter) an.

Die Wintertransfer der SG Wattenscheid 09 in der Übersicht

Zugänge: Umut Yildiz (TuS Bövinghausen), Maurice Haar (KFC Uerdingen), Nico Thier (TuS Bövinghausen) Niklas Lübcke (TuS Bövinghausen)

Abgänge: Nico Lucas (ETB SW Essen), Lars Holm, Ahmed Kulalic, Martins Williams, Karoj Sindi, Blerton Muharremi und Yutaro Ichimura (alle unbekannt)