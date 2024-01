Die SG Wattenscheid 09 und Nico Lucas gehen ab sofort getrennte Wege. Das bestätigte der Oberligist nun auch offiziell.

Erst am 2. Januar 2024 hatte RevierSport berichtet, dass Nico Lucas die SG Wattenscheid 09 im Winter verlassen wird. Das neue Ziel des Vize-Kapitäns lautet: der niederrheinische Oberligist ETB Schwarz-Weiß Essen.

Nun einen Tag nach der RS-Meldung folgte dann die offizielle Bestätigung aus Wattenscheid. Nach Lars Holm und Ahmed Kulalic sowie Martins Williams und Karoj Sindi wurde nun auch Lucas verabschiedet.

Hartmut Fahnenstich, Wattenscheids Sportchef, sagte zum Abschied des 26-jährigen Lucas: "Nico ist ein Spieler gewesen, wo ich beim Amtsantritt nicht daran gedacht habe, ihn in der Winterpause oder zur Rückrunde, freizugeben. Er ist von sich aus auf mich zugekommen und hat seinen Wechselwunsch geäußert. Ich habe dann mit dem Trainer darüber gesprochen und wir sind gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, dass wir ihm die Freigabe erteilen wollen. Es ist für Nico und auch für uns so die beste Lösung. Wichtig dabei ist, dass wir uns weiter in die Augen schauen können und nichts Negatives gelaufen ist. Es gibt Zeiten, da tut man neue Dinge. Wir haben uns für diese Entscheidung auch Zeit gelassen und sind zu dem Schluss gekommen, dass der Kader das auffangen kann. Wir wünschen Nico als Team, dass er erfolgreich ist bei seinem neuen Verein."

Kurz nach der Unterschrift unter den Auflösungsvertrag meldete sich Lucas, der in drei Jahren 67 Spiele (drei Tore, fünf Vorlagen) für die SG Wattenscheid 09 absolvierte, mit einer emotionalen Video-Botschaft Richtung SGW-Fans: "Ich möchte mich für die gemeinsame Reise bei allen 09ern bedanken. Eine sehr sehr geile Reise. Wer mich kennt, weiß, dass ich schon das ein oder andere gesehen habe. Aber diese Zeit, gekrönt mit dem Aufstieg, war etwas Besonderes. Wir haben Regionalliga gespielt. Alles Dinge, die wir vor drei Jahren nicht für möglich gehalten haben. Manchmal ändern sich Dinge aber und so ist es nun auch bei mir gekommen."