Dem KFC Uerdingen fehlen 500.000 Euro, um die Saison durchzuspielen. Der Anfang ist gemacht. Etwas frisches Geld ist dazugekommen.

Das Jahr 2024 begann für den KFC Uerdingen mit einem Hammer - aus negativer Sicht: Vorstandsmitglied Bernd Limberg teilte mit, dass die Krefelder zeitnah eine halbe Million Euro benötigen, um die Spielzeit in der Oberliga Niederrhein zu Ende zu bringen.

Das offenbarte Finanzexperte Bernd Limberg in einem Interview mit dem Vereinsradio "Blau-Rot". "Die 500.000 Euro brauchen wir jetzt und nicht am 30. Mai. Wir müssen Substanz bekommen, die uns ermöglicht, den Spielbetrieb fortzuführen", betonte Limberg.

Die KFC-Verantwortlichen versuchen die Fans zu beruhigen und wollen mit dem Finanzloch sehr transparent verfahren. So wurde noch am 2. Januar 2024 ein "Fortschrittzähler" auf der KFC-Homepage installiert. Damit können die KFC-Anhänger jederzeit sehen, wie viele der benötigten 500.000 Euro schon zusammengekommen sind. Und es hat sich schon etwas getan.

Der KFC informierte noch am Abend des 2. Januars, dass der Verein im Dezember bereits mehrere Maßnahmen in die Tat umsetzen konnte, worüber bereits in kürzester Zeit über 85.000 Euro erwirtschaftet wurden.

Ich bin echt zuversichtlich, dass wir das hinbekommen. Und das sind auch keine Durchhalteparolen. Ich habe vollstes Vertrauen in die Verantwortlichen. Wir werden das schaffen! Marcus John

"Der aktuelle Zuspruch ist einfach großartig", erklärt KFC-Präsident Marc Schürmann. "Neben der Hauptsponsor-Aktion haben sich auch zahlreiche Unterstützer aus dem Umfeld und der Fanszene gemeldet und teils auch bereits engagiert. Zusätzlich sind wir aber auch in fortgeschrittenen Gesprächen mit neuen Sponsoren im Premium-Segment, die uns zusammen mit Kosteneinsparungen und dem nicht eingeplanten Pokalspiel zuversichtlich stimmen lassen, die notwendige Liquidität weiter aufrechterhalten zu können."

Während in den Medien schon von einer Insolvenz oder gar einem Zwangsabstieg die Rede ist, bleibt zumindest Marcus John entspannt und voller Hoffnung. Trainer und Sportchef John, der das Team sportlich auf Kurs gebracht hat, entsandte aus seinem Urlaub im österreichischen Seefeld gegenüber RevierSport recht entspannte Töne.

John meinte zu einem möglichen Zwangsabstieg, der sich aus einer erneuten Insolvenz ergeben würde: "Ich bin echt zuversichtlich, dass wir das hinbekommen. Und das sind auch keine Durchhalteparolen. Ich habe vollstes Vertrauen in die Verantwortlichen. Es gibt da echt gute Signale. Auch die KFC-Supporters sind unermüdlich dabei, neue Gelder zu generieren. Das ist einfach toll. Mittlerweile ergibt sich dadurch auch ein großer Zusammenhalt im Verein. Wir werden das schaffen!"