KFC Uerdingen: Fazit, Torwartfrage, Transfers - das sagt Trainer Marcus John

Der KFC Uerdingen hat das Spieljahr 2023 mit einem Sieg beendet. Trainer Marcus John spricht über das Fazit zum Jahresende, die Torwartsituation und mögliche Kaderveränderungen.

Der KFC Uerdingen kann das Fußballjahr 2023 ad acta legen. Zum Jahresabschluss feierten die Krefelder einen 2:1-Heimerfolg über den VfB Homberg. Nach dem letzten Spiel vor der Winterpause hat RevierSport mit KFC-Trainer Marcus John gesprochen.

Marcus John, der KFC Uerdingen beendet das Fußballjahr 2023 auf dem vierten Tabellenplatz der Oberliga Niederrhein mit neun Zählern Rückstand auf Spitzenreiter Baumberg. Mit welchem Fazit gehen Sie in die Winterpause?

Das erste Drittel der Saison war nicht gut von uns. Da haben wir zu lange Zeit gebraucht. Aber jetzt zum Schluss kann man mit den sportlichen Leistungen zufrieden sein, die wir gezeigt haben. Des Weiteren sind wir weiterhin im Niederrheinpokal vertreten und haben gegen Rot-Weiss Essen noch ein großes Spiel vor uns.

Torwart Marvin Gomoluch hat gegen Homberg wie auch schon in den Wochen zuvor und im Pokal erneut den Vorzug vor Robin Udegbe erhalten. Ist er die neue Nummer Eins?

Das würde ich so nicht stehen lassen. Marvin hat gegen Homberg seine gute Leistung bestätigt. Im neuen Jahr ist es wieder ein offener Kampf. In der Winterpause werden die Karten nochmal neu gemischt. Das habe ich auch so beiden gesagt.

Trotzdem kann Marvin Gomoluch zu den Gewinnern der Hinrunde gezählt werden. Was hat er zuletzt besser gemacht als Robin Udegbe?

Er hatte ein paar Mal das Spielglück auf seiner Seite gehabt. Robin hat in den ersten Spielen gespielt, wo die Mannschaft nicht so performt hat. Das war dann nicht immer seine Schuld. Im Pokal habe ich dann im Tor gewechselt. Abgesehen davon, dass Marvin da sehr gut gehalten hat, hat er dann auch das Momentum auf seiner Seite gehabt. Er hat sich sehr, sehr gut reingekämpft.

Mit Aaron Schreck steht bereits der erste Winter-Abgang fest. Auch ein Abschied von Maurice Haar scheint im Winter wahrscheinlich. Werden weitere Spieler den Verein zum Winter verlassen?

Wir werden mit ein paar Spielern sprechen, wie sie sich so die Saison vorgestellt haben und wie wir uns die vorgestellt haben. Klar ist auch, dass die Spieler Verträge haben. Wir wollen keinen vom Hof jagen. Aber trotzdem gibt es bestimmt nicht so glückliche Spieler.





Und wie sieht es mit Neuzugängen aus?

Das geht nur, wenn wir Spieler losbekommen. Jeder weiß ja um die finanzielle Lage hier. Von daher ist auch kein Trainingslager in Dubai möglich oder ein Harry-Kane-Transfer.

Was wünschen Sie sich für das neue Fußballjahr 2024?

Ich wünsche mir, dass Ruhe in den Verein kommt und wir sportlich weiter so performen, weil dann gehen die anderen Sachen auch viel einfacher.