TuS Bövinghausen: Ajan Dzaferoski Richtung der Liga und Kritiker - "Lass dich überraschen..."

Diese Information aus Bövinghausen-Dortmund schlug am Montag, 11. Dezember 2023, in der Oberliga Westfalen wie eine Bombe ein. Bis auf fünf Spieler verlassen alle Akteure den TuS.

Die gute Information aus Sicht des TuS Bövinghausen vorweg: Am Montag - RevierSport berichtete - standen mit Kerim Senderovic, Dino Dzaferoski, Yanni Regäsel, Ilker Algan und Arbnor Murati noch fünf Spieler ab dem 1. Januar 2024 in Bövinghausen weiter unter Vertrag.

"Joelle Tomczak bleibt auch. Jetzt haben wir sechs Jungs, die dabei bleiben", berichtet Ajan Dzaferoski einen Tag später gegenüber unserer Redaktion.

Und wie geht es weiter? Dzaferoski antwortet: "Die RevierSport-Meldung von Montag hat einen Riesen-Boom ausgelöst. Ich habe Nachrichten von Freunden, Beratern, Bekannten aus ganz Europa erhalten. Es haben sich Trainer, Manager und Spieler gemeldet. Wir haben schon jetzt eine Liste, auf der über 50 Jungs stehen und zum Probetraining kommen wollen. Am Dienstag, 19. Dezember 2023, absolvieren wir ab 18 Uhr das erste Probetraining. Dino Dzaferoski, Danny Voß und ich werden das Training leiten."

Die Personalie Baris Özbek ist immer noch nicht final geklärt. Dzaferoski und der ehemalige Profi sind im Kontakt und Özbek hat noch nicht entschieden, ob er als Trainer im neuen Jahr nach Dortmund zurückkehren wird.

Ich halte es mit Rudi Carrell und dem Lied: Lass dich überraschen. In diesem Fall: Lasst Euch mal alle überraschen. Ajan Dzaferoski

So oder so: Der TuS-Boss ist guter Dinge, dass Bövinghausen bei einem aktuellen Vorsprung von 14 Punkten die Oberliga Westfalen halten wird. "Wir brauchen vielleicht noch zehn bis zwölf Punkte. Das sollte klappen."

An seine Kritiker und Gegner hat Dzaferoski noch eine kleine Spitze übrig: "Ich halte es mit Rudi Carrell und dem Lied: Lass dich überraschen. In diesem Fall: Lasst Euch mal alle überraschen."

Fakt ist auf jeden Fall, dass die Zeiten der Ex-Profis á la Kevin Großkreutz, Marcus Piossek, Andre Dej, David Odonkor, Marcel Heller oder Jeron Al-Hazaimeh vorbei ist.

Dzaferoski: "Wir haben mal diesen Weg probiert und sind gescheitert. Das sind alles gute Jungs, aber 90 Prozent dieser Spieler sind einfach schon satt - egal, was sie bei den Gesprächen erzählen. Sie haben eine gute Vita, aber das alles war einmal. Der Aufwand und Ertrag für einen Verein wie uns rechnet sich hier nicht. Wir werden eine schlagkräftige Truppe in die Restrunde schicken, die aus jungen, hungrigen Jungs aus der Umgebung bestehen wird. Vielleicht kommt auch der eine oder andere bekanntere Name hinzu, aber dann nur, weil er will und zuletzt wenig gespielt hat oder verletzt war. Wir machen keine verrückten Dinge mehr."