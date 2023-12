Oberliga Niederrhein: Erste Viertelstunde "bricht dir das Genick" - Schonnebeck belohnt sich nicht

Die SpVg Schonnebeck musste erstmals zuhause eine Niederlage hinnehmen. Gegen den KFC Uerdingen verloren die "Schwalben" mit 1:2 in der Oberliga Niederrhein.

Es war ein Topspiel. Fünfter gegen Dritter, SpVg Schonnebeck gegen Uerdingen. Der KFC Uerdingen begann druckvoll und nahm das Heft in die Hand.

"Wir haben die ersten zehn, fünfzehn Minuten komplett verschlafen. Wir wollten da Uerdingen anfangs eigentlich den Spaß nehmen. Hier bei schwierigem Untergrund und Kunstrasen - alles ein wenig ungewohnt. Das haben wir natürlich gar nicht hingekriegt und liegen dann verdient 0:2 zurück. Das darf uns nicht passieren, so dürfen wir uns nicht präsentieren", analysierte ein ernüchterter Dirk Tönnies, Trainer der SpVg Schonnebeck.

Gianluca Rizzo (6.) und Dimitrios Touratzidis (13.) überrumpelten die Spielvereinigung und machten den Matchplan der Hausherren zunichte. Der Rückstand zog Systemveränderungen nach sich: "Wir sind nach dem Rückstand dann vorne angelaufen - dadurch wurde es deutlich besser und wir kamen sehr früh zum Anschluss durch Calvin Küper (19.)", sagte Tönnies.

Der Anschlusstreffer machte etwas mit Schonnebeck, die schließlich aufwachten. Auch die Fans der "Schwalben" machten wieder so richtig mit. Die Spielvereinigung kam besser ins Spiel und der KFC lief schleifen. Das sah auch Trainer Tönnies so: "Wir hatten mehr Ballbesitz, haben uns Chancen herausgearbeitet, wie die Riesenchance von Küper. Uerdingen stand halt sehr stabil und ließ nur Halbchancen zu. Wir kamen kaum in die Endzonen, aber wenn Calvin Küper den Ball macht, dann wird es denke ich nochmal eine richtig heiße Angelegenheit."

Die ersten 15 Minuten haben dir dann leider das Genick gebrochen. Dirk Tönnies

Am Ende reichte der gute Auftritt der Hausherren nicht für einen Punktgewinn. Uerdingen bekam das 2:1 über die Zeit und durfte nach Abpfiff mit seinen Fans feiern. Eine bittere Pille für stark aufgetretene Schonnebecker. "Unterm Strich hast du das Spiel gegen einen starken Gegner dominiert. Die ersten 15 Minuten haben dir dann leider das Genick gebrochen", resümierte Tönnies.

Der Blick der Mannschaft von Dirk Tönnies muss sich nach der bitteren Niederlage gegen den KFC Uerdingen allerdings wieder nach vorne richten. Am nächsten Spieltag warten die SF Hamborn 07 auf die Schwalben und Tönnies weiß um die anstehende Mission: "Es ist jetzt wichtig, dass wir vor der Winterpause nochmal punkten und uns da oben zwischen Platz vier und acht stabilisieren. Das heißt ganz einfach, gegen Hamborn und St. Tönis vier bis sechs Punkte zu holen. Wir müssen jetzt wieder aufstehen, Fehler analysieren, auch wenn kaum welche da waren und gegen Hamborn wieder so dominant auftreten wie heute."