KFC Uerdingen: Trotz Finanzsorgen: 5 Spiele, 5 Siege - Marcus John erklärt Erfolgsrezept

Der KFC Uerdingen ist in der Oberliga Niederrhein weiter auf dem Vormarsch. Am vergangenen Wochenende gewannen die Krefelder auch ihr fünftes Spiel in Serie.

Beim KFC Uerdingen läuft es trotz der finanziellen Probleme - RevierSport berichtete - aktuell richtig gut. Sportlicher Natur natürlich. Die Blau-Roten feierten am vergangenen Wochenende beim 1:0-Erfolg im Topspiel gegen den Zweiten der Liga, Ratingen 04/19, einen 1:0-Sieg und rückten auf Rang drei vor. "Das war eine tolle Leistung. Mit der Unterstützung unserer Fans haben wir den Sieg erzwungen. Es war sehr emotional. Auch ich musste wegen Meckerns auf die Tribüne. Aber das alles gehört irgendwo zum Fußball dazu. Die Heimspiele machen uns natürlich besonders viel Spaß", meint Marcus John. Noch mehr Freude hätte der Sportchef und Trainer der Krefelder, wenn es auch hinter den Kulissen besser laufen würde. Denn Hauptsponsor "dasbob" ließ eine weitere Frist verstreichen und hat nun nach RS-Informationen das nächste Ultimatum erhalten - bis Mittwoch, 22. November 2023, soll das Unternehmen dem KFC dann die vereinbarten 200.000 Euro überweisen. "Ich mische mich nur ungern in diesen Themenbereich ein, hoffe aber, dass das Geld endlich fließt", sagt John. Auch, wenn die Gehälter bis dato alle überwiesen wurden, weil ein anderer Sponsor, in dem Fall "Biolectra", sein Sponsoring vorgezogen hat, ist die Situation natürlich alles andere als schön. Und trotzdem: Die Mannschaft liefert ab. John erklärt: "Ich glaube, dass die Ergebnisse dadurch noch höher zu bewerten sind. Aber wir haben auch tolle Charaktere im Team, die einfach Bock auf den KFC und seine Fans haben. Wir wollen auch die letzten drei Spiele vor der Winterpause gewinnen und den Abstand auf Baumberg verkürzen. Denn aktuell, das muss man sagen, spielen die Sportfreunde sehr stabil. Da müssen wir mit eigenen Siegen den Druck aufrechterhalten." Am kommenden Wochenende haben die Uerdinger aufgrund des Totensonntags spielfrei. Dann geht es für den KFC vor der Pause noch zur Spielvereinigung Schonnebeck, bevor das Spieljahr 2023 mit dem Heimspiel-Doppelpack gegen den FC Büderich und VfB Homberg beendet wird. John betont: "Wir peilen aus diesen Spiele drei Siege an!" Klar: Beim KFC Uerdingen ist das Selbstbewusstsein zurück.

