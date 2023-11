KFC Uerdingen: Sponsoring muss vorgezogen werden, um Gehälter zu zahlen - "Nervt nur noch"

Beim KFC Uerdingen läuft es rund - zumindest sportlich. Doch in finanzieller und infrastruktureller Hinsicht wird es einfach nicht besser.

Der KFC Uerdingen feierte am Dienstagabend in Essen beim FC Kray einen 2:1-Testspielsieg.

Für die Mannschaft von KFC-Trainer Marcus John war es nach vier Liga-Dreiern und dem Weiterkommen im Niederrheinpokal bereits der sechste Sieg in Serie.

"Wenn es einmal läuft, dann läuft es", freute sich John. Er ergänzte: "In diesem Spiel war wichtig, dass alle Ergänzungsspieler auch zum Einsatz kommen. Denn es ist immer etwas anderes, wenn man im Training über zweimal 15 Minuten elf gegen elf spielt oder ein externes Testspiel absolviert. Das tat allen Beteiligten gut."

Noch besser würde die Stimmung beim KFC Uerdingen sein, wenn es keine infrastrukturellen und finanziellen Probleme geben würde. Denn die Krefelder haben immer noch keine echte Heimat, was den Trainingsort betrifft und müssen durch die Stadt reisen, um ihre Einheiten zu absolvieren.

Ich glaube, dass mal gesagt werden muss, dass Jörg Wieczorek von Biolectra sein Sponsoring vorgezogen hat, damit alle Spieler und Mitarbeiter in dieser Woche ihre Oktober-Gehälter überwiesen bekommen. Das ganze Thema nervt nur noch. Marcus John

Und finanziell? Auch hier ist keine Besserung in Sicht. Denn wie RevierSport berichtete, sollte Hauptsponsor "dasbob" bis vergangenen Freitag, 10. November 2023, die fehlenden 200.000 Euro an Sponsoring-Geldern auf das KFC-Konto überwiesen haben. Doch nichts dergleichen ist geschehen. Die KFC-Verantwortlichen um den ersten Vorsitzenden Marc Schürmann haben nach unseren Informationen derweil die Frist - zum wiederholten Male - für den Hauptsponsor verlängert. Warum man hier die Zusammenarbeit mit "dasbobo" nach mehreren Ultimaten, die der Sponsor auslaufen ließ, nicht beendet, bleibt ein Geheimnis der KFC-Verantwortlichen.

Marcus John, Trainer und Sportchef, beim KFC will sich in die finanziellen Belange nicht einmischen, verriet aber gegenüber RevierSport: "Ich glaube, dass mal gesagt werden muss, dass Jörg Wieczorek von Biolectra sein Sponsoring vorgezogen hat, damit alle Spieler und Mitarbeiter in dieser Woche ihre Oktober-Gehälter überwiesen bekommen. Das ganze Thema nervt nur noch. Und jeder kann sich vorstellen, dass das auch an der Mannschaft nagt. Das ist alles andere als förderlich."

Zumal nun Spitzenspiele gegen Germania Ratingen 04/19 und die Spielvereinigung Schonnebeck anstehen.

So spielte der KFC Uerdingen beim FC Kray:

Jovceski (72. Gomoluch) - Shepard, Funk, Di Gaetano, Odenthal, Weber, Baydar (72. Härtel), Meißner (52. Haar), Zimmermann (72. Lipinski), Riegert, Ribeiro

Tore: 0:1 Di Gaetano (5., Elfmeter), 0:2 Weber (51.), 1:2 Uzukwu (60.) Schiedsrichter: Dr. Schakowski

Zuschauer: keine zugelassen