Oberliga Niederrhein: ETB-Blamage, Baumberg nutzt die zahlreichen Konkurrenz-Patzer

Die SF Baumberg sind der große Gewinner in der Oberliga Niederrhein. Denn drei der Verfolger konnten nicht gewinnen. Auch der ETB nicht, der sich ordentlich blamierte.

Der 15. Spieltag der Oberliga Niederrhein begann mit zwei Heimsiegen am Freitag. Der SV Straelen besiegte den SV Sonsbeck mit 3:1.

Und der KFC Uerdingen setzte sportlich das nächste Signal und schlug Germania Ratingen mit 1:0. Die Krefelder zeigen damit, dass mit ihnen wieder zu rechnen ist im Kampf um den Regionalliga-Aufstieg.

Zumindest geben sie sich derzeit keine Blöße und klettern in der Tabelle auf Platz drei. Der Abstand zum Spitzenreiter bleibt allerdings unverändert. Denn die SF Baumberg dominieren weiter, auch wenn der Dreier gegen den Vorletzten FC Büderich auf wackligen Füßen stand.

Und das trotz einer 3:0-Führung, die Enes Topal (2.) und Subaru Nishimura nach rund einer Stunde herausgeschossen hatten. Kewin Weggen machte die Partie mit seinem Doppelpack noch einmal spannend. Doch die Gastgeber brachten das 3:2 über die Zeit.

Baumberg liegt damit fünf Punkte vor Ratingen und acht vor Uerdingen. Der VfB Hilden kommt in dieser Auflistung nicht vor, denn der VfB kam im Heimspiel gegen Union Nettetal trotz einer 1:0-Führung nicht über ein 2:2 hinaus. Und diesen Zähler rettete Patrick Percoco erst in der 94. Minute. Hilden damit auf Platz fünf, aber schon zehn Punkte hinter Baumberg.

Einen weiteren Dämpfer gab es im Kampf um die Spitzenplätze auch für die SpVg Schonnebeck. Die Essener führten zwar beim VfB Homberg durch Robin Andre Brandner zur Pause mit 1:0. Doch nach dem Wechsel drehte der VfB durch die Tore von Julian Bode und Sakaki Ota.

Damit rücken die Homberger an den 1. FC Kleve heran, der gegen den TSV Meerbusch beim 1:4 die fünfte Niederlage in Serie kassierte. Der Abwärtstrend der Schwanenstädter hält an. Trotzdem konnte der ETB SW Essen nicht an Kleve vorbeiziehen, dabei war beim Schlusslicht St. Tönis alles angerichtet. Der ETB ging in Führung und spielte nach der Roten Karte gegen Joshua Claringbold 70 Minuten in Überzahl.

Doch nach der Pause drehte der Letzte die Partie. Erst ein Eigentor, dann traf Morten Heffungs sogar zum 2:1 - die Blamage für den ETB war perfekt.

St. Tönis konnte damit Büderich damit auf den letzten Platz verweisen. Im Kellerduell verpasste es Hamborn 07 derweil gegen den Mülheimer FC ein Ausrufezeichen zu setzen. Zwei Mal führte Hamborn, doch der Aufsteiger aus Mülheim kam zwei Mal zurück und entführte beim 2:2 einen Punkt aus Hamborn.

Im letzten Spiel besiegte der TVD Velbert den Aufsteiger Adler Union Frintrop mit 2:0 - die Frintroper liegen damit nur noch zwei Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz.