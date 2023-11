Oberliga Westfalen: SF Lotte - das sind die personellen Pläne für die Winterpause

Seit neun Spieltagen steht der VfL Sportfreunde Lotte in der Oberliga Westfalen an der Tabellenspitze. Trainer Fabian Lübbers ist aber gewarnt.

Die Sportfreunde Lotte sind in der Oberliga Westfalen weiterhin auf Erfolgskurs. Seit neun Spieltagen steht die Mannschaft von Trainer Fabian Lübbers an der Tabellenspitze.

Am Sonntag konnten die Sportfreunde aus Lotte beim 2:1 gegen die Reserve von Preußen Münster drei Punkte mitnehmen. “Der Sieg war insgesamt verdient. Vor allem in der ersten Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft. Die Jungs haben den Matchplan gut umgesetzt. Wir haben zwei Aufbaufehler der Münsteraner genutzt und dadurch die zwei Tore erzielt”, analysiert der Lotte-Coach die ersten 45 Minuten.

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte konnten die Hausherren den Anschlusstreffer zum 1:2 erzielen. Lübbers ärgert sich über das Gegentor: “Der Treffer zum 1:2 war sehr ärgerlich. Wir wussten, dass Münster in der zweiten Halbzeit unbedingt den Ausgleich erzielen will und dementsprechend haben sie auch alles gegeben. In den zweiten 45 Minuten war das eine Abwehrschlacht und wir haben mit Katz und Maus alles verteidigt. Unser Torwart hatte viel zu tun.”

Seit neun Spieltagen stehen die Sportfreunde Lotte an der Tabellenspitze. Der 32-jährige Trainer zeigt sich damit sehr zufrieden, warnt aber auch vor einem schnellen Wechsel an der Spitze, da der ASC Dortmund punktgleich mit Lotte ist: “Ich würde mir natürlich wünschen, dass uns da keiner mehr weg bekommt. Die Realität sieht da etwas anders aus. Der ASC 09 Dortmund punktet stetig mit uns und ein Wechsel kann schnell gehen, wenn man mal verliert.”

Der Aufstieg in die Regionalliga war von Beginn an das Ziel der Sportfreunde aus Lotte, daran halte man im Verein weiter fest, erklärt Lübbers. “Die Stimmung in der Mannschaft ist natürlich super. Es ist immer schön, wenn man viele Spiele gewinnt. Wir sehen aktuell, dass unsere Ansprüche nicht zu hoch sind und Früchte tragen, das macht schon Spaß und damit ändern wir unsere Ziele auch nicht.”

Bis dahin will sich Lübbers nicht auf dem Erfolg ausruhen. “Wir wissen, dass wir weiterhin hart arbeiten müssen.” Personelle Veränderungen in der Winterpause stehen bisher keine fest. Der Coach erklärt: “Wir sind sehr zufrieden mit dem aktuellen Kader und sind nicht gezwungen, diesen zu verändern. Aber man weiß ja im Fußball nie, ob sich daran noch was ändert, sowohl was Zugänge als auch was Abgänge betrifft.”

Am Samstag (17 Uhr) steht die Partie gegen den TuS Bövinghausen an. Der Tabellenneunte konnte in den letzten drei Partien keinen Sieg erzielen, das sei für Lübbers aber unbedeutend: “Wir gucken nicht nach der aktuellen Form. Wenn man vor der Saison von einem Auswärtsspiel in Bövinghausen geredet hätte, dann hätte man ein echtes Topspiel im Kopf. Die Mannschaft hat eine große individuelle Qualität, die aus welchen Gründen auch immer aktuell nicht abrufbar ist. Wir sind gewarnt, gehen aber natürlich in das Spiel um zu gewinnen."