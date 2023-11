Oberliga Niederrhein: ETB schießt Hamborn ab, Frintrop nur 0:0 gegen Tabellenschlusslicht

In der Oberliga Niederrhein konnte sich der ETB Schwarz-Weiß Essen etwas Luft verschaffen. Der TVD Velbert zittert sich auf Platz vier, Frintrop spielt 0:0.

14. Spieltag in der Oberliga Niederrhein. Am Sonntag gab es drei eindeutige Partien, einen knappen Sieg und ein Unentschieden.

Der SV Sonsbeck hat im Mittelfeld-Duell den 1. FC Kleve am Ende deutlich mit 5:1 geschlagen und damit in der Tabelle überholt. Dabei musste der SVS kurz vor Anpfiff auf Stürmer Klaus Keisers verzichten. Der Topscorer (sechs Tore, vier Vorlagen) hatte sich beim Warmmachprogramm verletzt.

An seiner statt trafen Niklas Binn (25.) und kurz vor der Pause Philipp Elspaß (45.) zur 2:0-Halbzeitführung. Aus den Kabinen kam dann Kleve mit mehr Schwung. Folgerichtig erzielte Danny Rankl (65.) den Anschlusstreffer.

In der 75. Minute schwächten sich die Gäste jedoch selbst durch Matti Völkel (Gelb-Rot, 75.). Dennis Massold nutzte das eiskalt für einen Hattrick in den letzten zehn Minuten (80., 85., 90.).

Ebenfalls einen ganz wichtigen und auch deutlichen Sieg konnte der ETB Schwarz-Weiß Essen feiern. Die Auswärtspartie bei den Sportfreunden Hamborn konnte mit 4:0 (2:0) gewonnen werden. Dreierpacker Timur Kesim (3., 54., 79.) und Niko Bosnjak (43.) bauten damit den Abstand auf die Abstiegsplätze auf sechs Punkte aus.

Sein Bruder Luka Bosnjak traf ebenfalls, allerdings im Trikot des TVD Velbert. Beim 1:0-Auswärtssieg gegen TSV Meerbusch erzielte er das Tor des Tages (75.) und ließ seine Mannschaft auf Platz vier klettern.

Auch Germania Ratingen hat sich gegen den VfB Homberg keine Blöße gegeben. Der Tabellenzweite festigte durch den 3:0 Heimsieg seine Position. Dabei hätte es ganz anders kommen können.

Ratingen spielte ab der 6. Minute in Unterzahl. Keeper Dennis Raschka hatte nach einer undurchsichtigen Situation und eines eigentlich normalen Abstoßes die Rote Karte gesehen. Doch trotz Unterzahl waren die Gastgeber tonangebend.

Nur mit dem Toreschießen wollte es in Halbzeit eins noch nicht so klappen. Ali Ilbay verschoss sogar einen Elfmeter (17.). Kurz nach Wiederanpfiff machte er den Fehlschuss per Traumtor aus dem Spiel wieder gut (52.). Kurios: Ratingen bekam noch zwei weitere Foulelfmeter. Phil Spillmann (56.) und Emre Demircan (70.) verwandelten beide sicher. Aufsteiger DJK Adler Union Frintrop kam zuhause gegen den Tabellenletzten SC St. Tönis nicht über ein 0:0-Unentschieden hinaus.